Росфинмониторинг сообщил о встроенном в агрегатор такси казино

Tекст: Алексей Дегтярев

Преступники намеренно использовали цифровую платформу известного агрегатора такси, которое работает не только в России, туда «подмешивали» операции, связанные с незаконными онлайн-играми в казино, ставок, указала Бобрышева, передает ТАСС.

Она добавила, что такая деятельность напрямую запрещена законом во многих странах.

В апреле 2023 года в России предложили блокировать каналы известных блогеров на различных площадках, их решили заблокировать из-за рекламы онлайн-казино.