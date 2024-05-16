В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Росфинмониторинг сообщил о встроенном в агрегатор такси казино
В 2023 году нашли встроенное в платформу агрегатора такси казино, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева.
Преступники намеренно использовали цифровую платформу известного агрегатора такси, которое работает не только в России, туда «подмешивали» операции, связанные с незаконными онлайн-играми в казино, ставок, указала Бобрышева, передает ТАСС.
Она добавила, что такая деятельность напрямую запрещена законом во многих странах.
В апреле 2023 года в России предложили блокировать каналы известных блогеров на различных площадках, их решили заблокировать из-за рекламы онлайн-казино.