Трамп и Байден согласились на дебаты

Дебаты Трампа и Байдена запланированы на июнь и сентябрь

Tекст: Антон Антонов

Трамп и Байден сообщили, что согласились на июньские дебаты на CNN, в сентябре новый раунд дебатов пройдет на ABC, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.

Трамп хочет, чтобы дебаты продолжались два часа, при этом участники должны стоять. По словам Трампа, Байден «хочет делать вещи сидя». При этом он допустил, что Байден, который «согласился участвовать более-менее», может «не прийти на дебаты».

При этом предвыборный штаб Байдена отказался от предложения Трампа провести три раунда дебатов. Глава штаба Джен Диллон сказала: «Больше никаких игр, никакого хаоса, никаких дебатов о дебатах». По ее словам, Трамп «имеет долгую историю игр с дебатами: жалуется о правилах, нарушает правила, отказывается от участия в последнюю минуту, не является – это он делал неоднократно за три попытки стать президентом».

Напомним, борьба за пост президента в 2024 году развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад. Выборы президента США состоятся 5 ноября.



