Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.0 комментариев
Путин направил телеграмму президенту Словакии в связи с покушением на Фицо
Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Словакии Зузане Чапутовой в связи с покушением на жизнь премьер-министра этой стране Роберта Фицо.
«Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий. Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации. Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.
Ранее словацкие СМИ сообщили, что жизнь Фицо после покушения вне опасности. Политик получил ранения в результате стрельбы после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова. Подозреваемый задержан.