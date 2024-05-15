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    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны
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    Путин: Все поставленные Генштабом задачи выполняются
    Рогов: Освобождение Работино ускорит продвижение сил РФ в Запорожье
    Блинкен: США не разрешали Украине использовать их оружие за пределами ее территории
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Глобальная экономика разваливается на части

    Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Выдаст ли Польша Зеленскому украинских мужчин

    Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

    2 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

    Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

    6 комментариев
    15 мая 2024, 16:59 • Новости дня

    Блинкен заявил о скорой встрече Байдена и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча американского лидера Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского может состояться в скором времени, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Байден и Зеленский могут встретиться уже в ближайшие недели, сообщил Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, передает ТАСС.

    Среди прочего, американская и украинская стороны планируют подписать двустороннее соглашение по безопасности, добавил он.

    Ранее США решили дополнительно выделить Украине на военные нужды 2 млрд долларов.

    14 мая 2024, 19:44 • Новости дня
    Назван состав группы украинских диверсантов для прикрытия подрыва «Северных потоков»

    Украинский политик Деркач рассказал о об использовании спецслужбами США украинцев для прикрытия подрыва «Северных потоков»

    Назван состав группы украинских диверсантов для прикрытия подрыва «Северных потоков»
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецслужбы США использовали группу украинцев под руководством полковника ВСУ Романа Червинского для прикрытия диверсии на газопроводе «Северный поток», заявил украинский политик Андрей Деркач.

    Деркач в интервью проекту проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил, что удалось установить всю группу украинских диверсантов. В нее, том числе, входил Андрей Бургомистренко, ранее руководивший украинской компанией по работе с радиоактивными отходами «Радон». Также в составе группы были офицер седьмого управления контрразведки СБУ Сергей Кузнецов, Олег Варава, бывший заместитель мэра Белой Церкви Руслан Руденко. В команде была и женщина – Марина Ситало, считающаяся одним из лучших технодайверов Украины. Она является специалистом по изготовлению подводных смесей и имеет опыт погружения в разных точках земного шара.

    Деркач заявил, что группа под руководством Червинского работала для прикрытия, выполняя погружение и, вероятно, бутафорную установку средств инициализации. Подготовка диверсантов велась долгое время, в том числе на территории Житомирской области. «Там есть Соколовский карьер, его глубина приблизительно 110 м. Тренировки сначала проходили там, потом в Румынии, рядом с натовской базой Мангалиа. Они тренировались на «Южных потоках», арендовали большую яхту, а потом их перевезли в Польшу. Была подготовлена более мелкая яхта «Андромеда». Про нее и писали западные издания», – пояснил украинский политик.

    По его словам, всей группе изготовили паспорта граждан Румынии. Операцию курировал Кристофер Смит, на тот момент работавший в посольстве США на Украине, а ныне – помощник госсекретаря США по Европе и Азии. По словам Деркача, у Смита, который также имеет отношение к ЦРУ, сложились хорошие личные отношения с бывшим руководителем ГУР Минобороны Украины Василием Бурбой. «Cобственно говоря, его воспитанник - это Кирилл Буданов», – пояснил Деркач. Политик добавил, что именно Смит принимал участие и организовывал операцию прикрытия при подрыве газопроводов.

    «Когда делается легенда прикрытия, то она делается качественно. Мы же не отнимаем опыт ЦРУ или МИ-6 при подготовке подобных операций. У них достаточно богатый опыт использования прокси или легенд для формирования определенной позиции, ухода от ответственности. Собственно, это и произошло», – отметил Деркач. Он напомнил, что версия про стоящие за подрывами «Северных потоков» украинские спецслужбы, родилась на Западе в американских СМИ The Washington Post, The New York Times, The Hill. Там Червинского и его группу представили как Робин Гудов, которые взорвали газопроводы.

    Также Деркач рассказал, что сейчас проверяется информация о причастности спецслужб Украины к созданию «грязной бомбы». В частности, к делу может быть причастно предприятие «Радон»
    «Это шесть предприятий на территории Украины. Такой концерн, который занимается работой с радиоактивными отходами. Монополист в том числе по высокоактивным отходам. Бургомистренко – специалист в этой области», – говорит Деркач.

    Он добавил, что для Киева ядерный шантаж является нормой, они делали это перед СВО и во проведения спецоперации. «Вопрос в другом: они знают об этом, участвуют в этом или руководят этим процессом с точки зрения эскалации? На самом деле это очень важный и серьезный вопрос», – заключил политик.

    Информацию о причастности к подрыву «Северных потоков» украинских диверсантов прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что механизмов по обмену информацией о подрывах «Северных потоков» между Москвой и Киевом нет, а поэтому если эта информация может представлять какую-либо ценность, то «это то, на что должны обратить пристальное внимание датчане, шведы и другие.

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    14 мая 2024, 19:23 • Новости дня
    Лондон подтвердил разрешение Украине бить британским оружием по Крыму
    Лондон подтвердил разрешение Украине бить британским оружием по Крыму
    @ Tomasz Waszczuk/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лондон одобрил атаки Киева по территории Крыма британским оружием, заявил глава Минобороны королевства Грант Шаппс.

    У Украины есть разрешение на использование оружия «на территории Украины, включая Крым», которую Британия считает «неотъемлемой частью» Украины, сказал Шаппс, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Лондон продолжит разрешать использование своего оружия в других странах «в соответствии с международным гуманитарным правом».

    В апреле Британия подписала соглашение с киевским режимом, дающее британским компаниям возможность открывать на территории Украины ремонтные предприятия.

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    15 мая 2024, 12:29 • Новости дня
    Швеция выдвинула условие отправки военного персонала на Украину

    BD: Швеция готова направить войска на Украину при согласии НАТО

    Швеция выдвинула условие отправки военного персонала на Украину
    @ Jouni Porsanger/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Швеция может отправить на Украину военный персонал, если страны – участницы НАТО придут к соглашению по вопросу отправки войск, заявил министр обороны страны Пол Йонсон.

    Йонсон отметил, что на парижском саммите, который прошел в начале года, в этом вопросе не было единогласия, передает Ura.ru со ссылкой на Breaking Defense.

    В НАТО ранее заявили, что на данный момент нет ни планов, ни политической воли размещать войска на территории Украины.

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    15 мая 2024, 12:11 • Новости дня
    Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине

    Президент Чехии Павел призвал остановить боевые действия на Украине

    Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News призвал к прекращению боевых действий на Украине и началу переговоров о послевоенном урегулировании.

    «Необходимо остановить войну и начать дискутировать о будущем [послевоенном] устройстве», – заявил он, отвечая на вопрос, должна ли Украина сейчас начать переговоры с Россией и прекратить боевые действия, передает ТАСС.

    Павел считает, что Украине «в обозримой перспективе» не удастся вернуть территории, занятые Россией. «Мы должны быть реалистами», – подчеркнул он.

    По его словам, стороны конфликта должны прийти к компромиссу в ходе переговоров после прекращения боевых действий. При этом мнение Украины, России и стран, которые выступят гарантом этого соглашения, должно быть учтено.

    Павел также отметил, что размещение солдат НАТО на Украине невозможно, так как это приведет к конфликту между Россией и альянсом. «Никто в Европе не желает этого конфликта», – сказал он.

    По его словам, поставки западного оружия Украине осуществляются таким образом, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Они, по его словам, достаточны для решения задач, стоящих перед ВСУ. «Мы, [осуществляя] поставки, очень осторожны. Мы должны оценивать риск эскалации», – заявил чешский лидер.

    Он не исключил возможность неудачи Киева в случае продолжения конфликта.

    Павел также заявил, что Украина может претендовать на вступление в НАТО после завершения конфликта. «Мы должны прийти к урегулированию [конфликта], к восстановлению мира в регионе, и тогда мы сможем говорить о потенциальном членстве Украины», – сказал президент.

    Между тем глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военные действия на Украине могут продолжаться не менее десяти лет.

    Коментарии (42)
    14 мая 2024, 20:10 • Новости дня
    Ушаков назвал мудрой позицию КНР по «мирной» конференции в Швейцарии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия ценит мудрую позицию Пекина в отношении неучастия Китая в международной конференции в Швейцарии по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

    Он отметил, что позиция Китая мудрая и взвешенная, передает ТАСС. Китай отказался от участия в этой конференции. В Пекине заявили, что обсуждать мир на Украине без участия России не имеет смысла.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на конференции в Швейцарии Киев намерен принять «формулу мира» окончательно.

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    15 мая 2024, 08:20 • Новости дня
    ПВО Крыма сбила за ночь десять украинских ракет ATACMS

    Минобороны: Российская система ПВО сбила десять ракет ATACMS над Крымом

    ПВО Крыма сбила за ночь десять украинских ракет ATACMS
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за минувшую ночь сбила десять ракет ATACMS над Крымом, сообщили в пресс-службе Минобороны.

    По данным оборонного ведомства, российская ПВО сбила в ночь на среду десять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, а также французские управляемые авиабомбы Hammer, американские противорадиолокационные ракеты HARM, крупнокалиберные реактивные снаряды и беспилотники над Крымом, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что система ПВО сбила за ночь 17 беспилотников над российской территорией.

    Коментарии (17)
    15 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
    Российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки «Север» освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области, продвинувшись в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что населенные пункты были освобождены в результате активных действий подразделений группировки «Север».

    Российские военные нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 23-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны около  Журавки, Гранов, Липцов и Волчанска Харьковской области.

    Кроме того, ВС России отразили три контратаки рядом с Глубоким и Старицей Харьковской области.

    В общей сложности ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, три танка, три машины пехоты, 300 мм боевую машину РСЗО «Ольха», чешскую 122 мм боевую машину РСЗО Vampire, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 100 мм противотанковую пушку «Рапира».

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    15 мая 2024, 13:30 • Новости дня
    Минобороны сообщило о полном освобождении Работино в Запорожской области
    Минобороны сообщило о полном освобождении Работино в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подразделения группировки российских «Днепр» полностью освободили Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны.

    Также военные нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны, а также 23-й бригады нацгвардии Украины около Малой Токмачки Запорожской области, Никополя Днепропетровской области и Золотой Балки Херсонской области, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, 155-мм американскую гаубицу М777.

    Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены скопления техники и живой силы ВСУ в 135 районах.

    Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что Работино стало могилой для ВСУ.

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    15 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS

    Военный эксперт Леонков: Российские системы ПВО демонстрируют растущую эффективность в отражении ударов ATACMS

    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Обстрел полуострова Крым с применением ракет ATACMS в очередной раз продемонстрировал слаженность и эффективность российских систем ПВО. Несмотря на грозную репутацию боеприпаса, российские военные успешно адаптируются к противостоянию с этой угрозой, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские системы ПВО РФ отразили атаку ВСУ по территории Крыма.

    «Атака по Крыму, предпринятая противником в ночь на среду, оказалась достаточно масштабной. Скорее всего, наземные комплексы, с которых и запускались ракеты ATACMS, были расположены в районе между Одессой и Николаевым. Судя по всему, удары планировались долго, а в выборе целей ВСУ помогали их западные союзники», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что в рамках атаки были задействованы системы искусственного интеллекта. Скорее всего, с их помощью и осуществлялось наведение боеприпасов на интересующие Украину объекты. Все это в совокупности сделало процесс противодействия обстрелу невероятно сложным», – подчеркивает он.

    «Тем не менее, ВС РФ в очередной раз продемонстрировали поразительную слаженность и эффективность. Несмотря на то, что ракеты ATACMS имеют весьма грозную репутацию, мы в кратчайшие сроки сумели приспособиться к противостоянию с ними. Как показала практика, в настоящий момент мы способны выдерживать натиск даже десяти этих боеприпасов», – отмечает собеседник.

    «Добиться этого удалось за счет использования комплексов ПВО, имеющих возможность достаточно быстро менять позицию. Таким образом, наши военные при необходимости могут усилить направление, по которому приходится основная сила удара. Данная тактика получила название инициативной эшелонированной системы противовоздушной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Однако, несмотря на безусловные успехи российской армии, важно помнить, что ПВО не может обеспечить стопроцентную безопасность той или иной территории. В конфликте всегда присутствует определенный элемент неожиданности. Поэтому нам необходимо всегда сохранять бдительность и неустанно работать по совершенствованию средств обороны», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по территории Крыма. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. По данным ведомства, над территорией полуострова было уничтожено десять американских оперативно-тактических боеприпасов ATACMS.

    После обстрела в Севастополе были обнаружены несдетонировавшие части ликвидированных ракет. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей города проявить максимальную осторожность и не прикасаться к подозрительным предметам, лежащим на улице.

    Речь идет о подзарядных боеприпасах М74, представляющих собой стальную оболочку, наполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью они также выпускают стальные детали, содержащиеся внутри конструкции. Радиус поражения модели составляет приблизительно 15 метров.

    Помимо Крыма, атака ВСУ затронула и другие регионы России. Так, над территорией Белгородской области были уничтожены две противорадиолокационные ракеты  HARM, две управляемые авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА. В Курской области ликвидировали пять беспилотников, а в Брянской перехваченными оказались три дрона.

    Ранее британский министр обороны Грант Шаппе подтвердил, что у Украины имеется разрешение Лондона на использование оружия королевства для нанесения ударов по территории Крыма.

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    15 мая 2024, 14:28 • Новости дня
    Вассерман: Блинкен сыграл в Киеве на гитаре ради истребления граждан Украины
    Вассерман: Блинкен сыграл в Киеве на гитаре ради истребления граждан Украины
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    С точки зрения мобилизации руководства террористической организации «Украина» на полное истребление граждан Украины Блинкен действовал вполне успешно, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя музыкальное выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на сцене в киевском клубе.

    Во время необъявленного визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен зашел в один из местных музыкальных клубов, где выступил на сцене. Вместе с одной из киевских групп он исполнил на гитаре песню канадско-американского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World, а также выразил поддержку Украины со стороны США.

    «Госсекретарь Соединенных Штатов Америки выступил на сцене вполне успешно. Просто потому, что что бы он не делал, он это делает лучше, чем исполняет обязанности министра иностранных дел. Наверное, теоретически он бы мог исполнять обязанности министра еще хуже, чем сейчас, но это потребовало бы уже специальных усилий», – говорит Вассерман.

    Вассерман объясняет, что задача госсекретаря США, а данный пост аналогичен должности главы МИДа в большинстве других стран, состоит в принуждении тех государств, куда он прибывает, к соблюдению интересов Соединенных Штатов, пусть даже в ущерб их собственным интересам. На такое, подчеркивает собеседник, все-таки соглашаются далеко не все.

    «Руководство террористической организации «Украина» воспринимает как должное любые действия своих нанимателей, а возможность сохранения, соблюдения интересов громадного русского большинства граждан Украины естественным образом не интересует руководство террористов, заточенных под разрушение и уничтожение всего русского. С точки зрения мобилизации руководства террористической организации «Украина» на полное истребление граждан Украины Блинкен действовал вполне успешно», – считает депутат.

    По его словам, действия госсекретаря США нельзя приравнивать к выступлениям перед солдатами деятелей искусств, даже мировых, хотя бы потому, что артисты зачастую не думают о правильности действий из-за недостатка собственной компетенции. Так, например, припоминает он, во времена войны во Вьетнаме многие американские представители эстрады приезжали в страну с выступлениями. Кто-то взывал к миру, например, актриса Джейн Фонда, кто-то поддерживал свои вооруженные силы. В числе выступивших перед солдатами США в то время были американские патриоты – актриса Ракель Уэлч, комик Боб Хоуп и многие другие.

    «Главная задача деятелей искусства – это максимально воздействовать на эмоции своей аудитории, а не на ее сознание. И для воздействия на эмоции желательно самому эти эмоции разделять. Так что и тогда большинство деятелей американского искусства вполне активно участвовали в концертах для своих вооруженных сил во Вьетнаме, сохранилось множество фотографий тогдашних звезд кино. Такое поведение естественно, ибо далеко не все они могут правильно оценить поведение своего государства. Что не скажешь про Блинкена, задача которого как раз участвовать в анализе деятельности своего государства и защищать интересы государства, а не только текущие правящие партии», – заключил Вассерман.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала музыкальное выступление Блинкена на Украине паноптикумом и издевательством высшей марки. Она подчеркнула, что либо это был «адский непрофессионализм тех пиарщиков», которые не прочувствовали «остроту момента», либо это произошло намеренно.

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    15 мая 2024, 10:09 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит над Татарстаном

    Минобороны: Украинский беспилотник сбит над Татарстаном

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО своевременно обнаружила и перехватила беспилотник ВСУ над территорией Татарстана, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в 7.30 дежурные средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана.

    По данным оборонного ведомства, беспилотник не достиг целей. Инцидент не привел к пострадавшим и разрушениям.

    Ранее стало известно, что власти Татарстана привели все службы в режим повышенной готовности.

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    15 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Блинкен: США и Украина обсудили размещение Patriot в Харькове

    Госсекретарь США Блинкен: США и Украина обсудили размещение Patriot в Харькове

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность размещения комплексов противовоздушной обороны Patriot в Харькове.

    Отмечается, что данное заявление является первым официальным подтверждением переговоров о размещении Patriot на территории Украины, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области.

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    14 мая 2024, 18:46 • Новости дня
    СМИ назвали возможные решения Трампа по конфликту на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В США предположили сценарии, что будет делать экс-президент Дональд Трамп с Украиной, придя к власти.

    Как пишет The Wall Street Journal, Трамп восхищается российским президентом Владимиром Путиным и считает конфликт на Украине обузой для США, «но в случае переизбрания у него будут веские причины не допустить победу России».

    На данный момент Трамп заявляет о стремлении добиться окончания конфликта через переговоры, но многие обеспокоены, что, вернув власть, он будет молчать или не препятствовать России.

    Предполагается, что второй срок Трампа, скорее, пройдет по одному из двух сценариев. Согласно первому, Трамп может сохранить политику администрации президента Джо Байдена по Украине, отказавшись подталкивать ее к переговорам и продолжая предоставлять различную военную помощь. Согласно второму, Трамп может предоставить Украине системы вооружений, которые администрация Байдена не хотела разрешать.

    Следующие выборы президента США состоятся 5 ноября. И Байден, и Трамп уже заручились поддержкой достаточного числа делегатов от своих партий, чтобы стать официальными кандидатами. Таким образом, как и четыре года назад, борьба за пост президента США развернется между этими двумя политиками.

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    15 мая 2024, 09:41 • Новости дня
    Захарова заявила об «издевательстве высшей марки» со стороны Блинкена над Украиной

    Захарова назвала паноптикумом ситуацию с игрой Блинкена на гитаре в киевском баре

    Tекст: Ольга Никитина

    Музыкальное выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в киевском баре в ходе поездки на Украину является паноптикумом и издевательством высшей марки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В эфире радио Sputnik она предположила, что это мог быть «адский непрофессионализм тех пиарщиков», которые придумали все это, не прочувствовав «остроту момента» или особенности состояния людей в такой исторический период. Либо, не исключила Захарова, это произошло намеренно.

    В свою очередь американский сенатор-республиканец Рик Скотт на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что пока «мир находится в огне», а американские граждане «проводят свой 221-й день в заложниках» палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, Блинкен отправляется на Украину с поездкой, которая финансируется американскими налогоплательщиками. «На кого, черт возьми, он думает, что работает?» – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Блинкен посетил один из местных музыкальных клубов и выступил на сцене с музыкальным номером.


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    15 мая 2024, 13:35 • Новости дня
    Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины и 12 ракет ATACMS

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также 40 беспилотников, четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM и 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается также, что за минувшие сутки противовоздушной обороной также были сбиты ракета «Точка-У», 45 снарядов РСЗО HIMARS производства США, «Ураган» и «Ольха».

    «Всего с начала спецоперации уничтожены 597 самолетов, 274 вертолета, 24 тыс. 86 беспилотников, 521 ЗРК, 16 тыс. 35 танков и других бронемашин, 1 тыс. 299 боевых машин РСЗО, 9 тыс. 595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 тыс. 728 единиц спецтехники», – говорится в заявлении МО РФ.

    Также Минобороны сообщило, что подразделения группировки российских войск «Днепр» полностью освободили населенный пункт Работино в Запорожской области.

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    Зачем США атаковали российский атом

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    Пашинян поведет Армению в ЕС ценой большого предательства

    Премьер Армении Никол Пашинян поставил вопрос ребром: будь его воля, он присоединился бы к Евросоюзу уже в этом году. Прежде «евроистерия», процветавшая в Грузии, Молдавии и на Украине, обходила Ереван стороной, но в феврале все-таки началась – и до потери Пашиняном власти не закончится. Он дорого заплатил за то, чтобы стать сателлитом Запада. Подробности

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    Украинские националисты сдают оборону Харькова

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    Германию толкают к сносу памятников освободителям

    Германия была страной, которая до самого последнего времени хранила уважение к памятникам погибшим советским воинам. Однако на наших глазах эта тенденция пересматривается: в ФРГ все больше политиков, которые заявляют о том, что эти монументы нужно снести – как это уже сделала Украина, Прибалтика и Польша. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Глобальная экономика разваливается на части

      Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.

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    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Выдаст ли Польша Зеленскому украинских мужчин

      Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

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    • Александр Тимохин Александр Тимохин
      Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

      Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

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    • Молдавия повысила голос на Россию

      Премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал вывести российских миротворцев из Приднестровья с учетом «новых обстоятельств». Что это за обстоятельства? И какое отношение они имеют к желанию Запада и Украины втянуть Молдавию в военный конфликт?

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      Сергей Шойгу переходит на работу в Совбез РФ, его место в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов. В разное время он возглавлял Минэкономразвития, был советником президента по экономике и вице-премьером. Его кандидатура многих удивила. Но удивляться тут нечему.

    • Война с Украиной в Южной Америке

      «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке. Там уже 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Пентагона… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас», – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это означает войну? Вполне вероятно, да.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

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