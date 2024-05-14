Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
В Белгородской области сбили украинский дрон
Во второй половине дня во вторник предотвращена попытка террористической атаки киевского режима с помощью беспилотника самолетного типа в Белгородской области, сообщило Минобороны.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дрон над территорией региона около 13.10 мск, указало ведомство в своем Telegram-канале.
За несколько часов до этого в Белгородской области был уничтожен другой украинский дрон