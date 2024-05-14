Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Подпольщики Херсона внедрились в ВСУ и уничтожили группу операторов БПЛА
Бойцы организации сопротивления «Русский Херсон» добровольно мобилизовались в ряды ВСУ, где уничтожили группу операторов дронов украинских войск, говорится в заявлении организации «Русский Херсон».
Как сообщили в организации, подпольщики мобилизовались в ряды ВСУ и уничтожили группу БПЛА, терроризировавшую мирное население левобережья Херсонской области, убивавшую мирных жителей и уничтожавшую гражданскую инфраструктуру, передает ТАСС.
Там добавили, что в дальнейшем подпольщики будут собирать информацию о местах расположения ВСУ и наращивать силу прямого воздействия на противника до полного освобождения Херсонской области.
Ранее подпольщики сообщили, что ВСУ прикрываются мирными жителями в Херсоне.