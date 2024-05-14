Песков: Рисков дезорганизации ВС России после назначения Белоусова нет

Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.0 комментариев
Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.0 комментариев
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ТАСС: Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов
«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета России. По данным агентства, следователь обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу.
На рабочем месте Кузнецова и в его дома прошли обыски. В чем именно обвиняют генерала, не сообщается.
Кузнецов занимал С 2010 по 2023 годы должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил России, который занимается вопросами службы защиты государственной тайны в ведомстве.
В мае 2023 года Кузнецова назначили начальником Главного управления кадров Минобороны России.
В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов, в Белгородской области угроза ракетного удара
«Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин», – приводит ТАСС заявление Артюха.
По его словам, эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.
Ранее сообщалось, что власти Харьковской области эвакуировали почти 6 тысяч человек.
В этот же день была объявлена угроза ракетного удара в Шебекинском городском округе Белгородской области. «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – обратилось к жителям ГУ МЧС по региону.
«Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», – цитирует Пескова ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин провел первое оперативное совещание с Советом безопасности России после назначения его руководителем Сергея Шойгу.
Система получила ряд улучшений, включая повышенную скорость и простоту установки. Новые модули выполнены в форме пирамиды, что делает невозможным визуальное определение их количества и параметров, передает ТАСС.
По словам Осломенко, модули крепятся к броне с помощью магнитов, а для управления системой танкистам выдается специальный пульт. Развертывание «Тритона» занимает не более 10 минут. На данный момент в зоне СВО уже используется несколько тысяч новых систем.
Новая версия «Тритона» может применяться не только для защиты танков, но и для защиты квадроциклов, морских катеров и других объектов.
Напомним, что система «Тритон» формирует защитное поле диаметром не менее 300 метров и способна подавлять сигналы, используемые для управления FPV-дронами.
АО «Лаборатория ППШ» – российская компания, специализирующаяся на защите информации.
Политолог Минченко назвал задачи Белоусова на посту министра обороны
«Кандидатура Андрея Белоусова подходит на пост министра обороны», – убежден Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он напомнил, что бывший первый вице-премьер был идеологом и основоположником программ по цифровизации российской экономики. «Очевидно, что цифровизация в военном ведомстве сейчас необходима – и, вероятно, ее стоит ожидать», – уточнил спикер.
Основной задачей Белоусова на новой должности станет усовершенствование материально-технической базы российских военных в ходе военной операции, указал Минченко. «Ключевая сложность – это обеспечение армии ресурсами, выстраивание правильных цепочек логистики, минимизация расходов. Еще Наполеон говорил: «На войне важны две вещи: первая – это деньги, а вторую я забыл». Поэтому стоит ожидать, что Белоусов приведет в порядок управление финансовыми потоками.
В воскресенье вечером Владимир Путин представил Совету Федерации для консультаций кандидатуры глав федеральных министерств и ведомств. Почти все руководители этого блока сохранили свои позиции. Неожиданным для многих наблюдателей стало предложение назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, который в прежнем составе правительства работал первым вице-премьером.
Выбор «гражданского человека» для руководства военным ведомством пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил необходимостью встроить экономику силового блока в экономику страны. Он указал – бюджет Минобороны и силового блока России сейчас составляет 6,7% ВВП, что является не критичным, но требует «особого отношения». Песков также напомнил, что совсем недавно доля бюджета военных в общих расходах страны составляла 3%, затем выросла до 3,4%. По его словам, возглавить оборонное ведомство должен человек, который «открыт для инноваций и оперативного внедренчества».
Он подчеркнул, что Андрей Белоусов является не просто гражданским чиновником, а человеком, который «весьма успешно» возглавлял Минэкономразвития и на протяжении долгого времени был помощником президента по экономическим вопросам. Песков заверил, что назначение не изменит «нынешнюю систему координат», поскольку «военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Генштабе изменений пока не планируется – его начальником остается Валерий Герасимов.
Белоусов родился в Москве в 1959 году. С отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик», доктор экономических наук. С 1980-х годов работал в институтах АН СССР и РАН. В 2000-х стал внештатным советником председателей правительства, передает ТАСС.
В 2006–2008 годах был замглавы Министерства экономического развития и торговли (позднее – МЭР), в 2008–2012 годах возглавлял департамент экономики и финансов Аппарата правительства. Затем занимал должности министра экономического развития, помощника главы государства по экономическим вопросам. В 2015–2018 годах был председателем совета директоров Роснефти. В 2014–2020 годах входил в состав Военно-промышленной комиссии.
С 2020 года Белоусов – первый зампредседателя правительства Михаила Мишустина, некоторое время исполнял обязанности главы кабмина, когда Мишустин заразился коронавирусом. Управляет рядом правительственных комиссий, в том числе по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года).
Новость о смене министра обороны России оказалась на первых полосах мировых СМИ. Газета Financial Times пишет, что новые назначения, предложенные Путиным, знаменуют собой «крупнейшую встряску среди его сотрудников служб безопасности за последние полтора десятилетия». Обозреватели издания Politico обращают внимание на то, что Белоусов не имеет «видимого военного опыта». Поэтому, по их мнению, назначение можно интерпретировать, как попытку руководства РФ «переключиться» через два с лишним года с начала специальной военной операции.
На Украине сообщения о перестановках в руководстве Минобороны сочли «плохой новостью» для Киева. Экономист Алексей Кущ заявил, что украинские министерства возглавляют «антиподы политики Белоусова», которые следуют «повестке вульгарного либерализма» во время вооруженного конфликта. «Результаты можете оценить самостоятельно», – сказал он.
«Были дискуссии о размещении войск на Украине, но, честно говоря, обстоятельства должны были бы существенно отличаться от сегодняшних», – сказал Блэр на мероприятии «Атлантического совета» (деятельность организации признана в РФ нежелательной) в посольстве Канады в Вашингтоне, сообщает РИА «Новости».
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о создании странами НАТО совместной миссии на Украине. Он уточнил, что это не означает прямого вступления альянса в конфликт – речь идет, в частности, об увеличении числа украинских военных, которые будут проходить обучение в Польше.
Напомним, что Россия считает поставки вооружений Украине «игрой с огнем», которая мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт.
Военный эксперт Кашин: Белоусов создаст инновационную политику Минобороны
«Военный бюджет России уже приближается к 7% ВВП. Это довольно много. На этом фоне выдвижение Андрея Белоусова на должность министра обороны выглядит разумным», – говорит Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.
По его мнению, этот шаг свидетельствует в том числе о том, что российское руководство уже сейчас задумывается о построении дел после завершения СВО. Так, перед Белоусовым в перспективе будут стоять задачи обеспечения использования того промышленного потенциала, который создан в ходе СВО, в гражданских целях.
«Пока же цели связаны с перевооружением и усилением Вооруженных сил», – добавил спикер. «Планы по увеличению численности ВС, о чем уже говорилось, подразумевают гигантский объем капитального строительства. Это предстоит сделать в рамках национальной экономики, а также с учетом понимания работы промышленности и других отраслей. По сути, Минобороны становится главным и самым крупным заказчиком для многих отраслей», – детализировал собеседник.
Также стоит ожидать, что будет выработана промышленная и инновационная политика военного ведомства. Кашин указал, что общей тенденцией для вооруженных сил на протяжении последних десятилетий является развитие за счет переноса в военную сферу достижений гражданского сектора. В качестве примера он привел США и Китай.
«Военно-гражданская интеграция там – одно из важнейших направлений военного строительства. Речь идет, с одной стороны, об обеспечении быстрого поступления гражданских технологий, их применения для нужд военных, а с другой – о возможностях предприятиям ВПК быстро коммерциализировать имеющиеся у них наработки с учетом всех существующих норм и ограничений, связанных с национальной безопасностью и секретностью», – уточнил военный эксперт.
Собеседник называет выдвижение кандидатуры Белоусова на должность главы Минобороны «признаком перехода к активной промышленной политике». «Она будет развиваться в нескольких важных направлениях. И я не исключаю выхода за рамки обороны. Это, конечно, стратегически важное решение», – заключил Кашин.
В воскресенье вечером Владимир Путин представил Совету Федерации для консультаций кандидатуры глав федеральных министерств и ведомств. Почти все руководители этого блока сохранили свои позиции. Неожиданным для многих наблюдателей стало предложение назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, который в прежнем составе правительства работал первым вице-премьером.
Выбор «гражданского человека» для руководства военным ведомством пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил необходимостью встроить экономику силового блока в экономику страны. Он указал – бюджет Минобороны и силового блока России сейчас составляет 6,7% ВВП, что является не критичным, но требует «особого отношения». Песков также напомнил, что совсем недавно доля бюджета военных в общих расходах страны составляла 3%, затем выросла до 3,4%. По его словам, возглавить оборонное ведомство должен человек, который «открыт для инноваций и оперативного внедренчества».
Он подчеркнул, что Андрей Белоусов является не просто гражданским чиновником, а человеком, который «весьма успешно» возглавлял Минэкономразвития и на протяжении долгого времени был помощником президента по экономическим вопросам. Песков заверил, что назначение не изменит «нынешнюю систему координат», поскольку «военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Генштабе изменений пока не планируется – его начальником остается Валерий Герасимов.
Белоусов родился в Москве в 1959 году. С отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик», доктор экономических наук. С 1980-х годов работал в институтах АН СССР и РАН. В 2000-х стал внештатным советником председателей правительства, передает ТАСС.
В 2006–2008 годах был замглавы Министерства экономического развития и торговли (позднее – МЭР), в 2008–2012 годах возглавлял департамент экономики и финансов Аппарата правительства. Затем занимал должности министра экономического развития, помощника главы государства по экономическим вопросам. В 2015–2018 годах был председателем совета директоров Роснефти. В 2014–2020 годах входил в состав Военно-промышленной комиссии.
С 2020 года Белоусов – первый зампредседателя правительства Михаила Мишустина. Управляет рядом правительственных комиссий, в том числе по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года).
Студента Сергея Гулько из Одессы отчислили из МГУ за сбор денег для ВСУ
«Претензий к успеваемости Гулько у факультета не было. С учетом назначенных административных наказаний подписан приказ об отчислении», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы факультета.
Гражданин Украины, уроженец Одессы, студент шестого курса Сергей Гулько, проживающий в общежитии вуза, неоднократно размещал призывы националистического характера, а также публикации, «направленные на сбор денег «для нужд ВСУ, а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ».
26 апреля Гулько был арестован на 12 суток за нарушение ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды). Студент также получил уведомление о сокращении срока пребывания в России и необходимости выехать за ее пределы.
Премьер Финляндии назвал ситуацию на Украине критической и призвал увеличить помощь Киеву
«Речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности всей Европы», – заявил Орпо на пресс-конференции глав правительств Северной Европы и Германии в Стокгольме, передает ТАСС.
Он добавил, что Финляндия и другие страны региона твердо намерены поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».
«Я призываю другие страны делать то же самое», – подчеркнул Орпо.
Ранее сообщалось, что Дания решила передать Украине F-16 в течение месяца.
Ранее представитель Воздушных сил ВС Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что обучение украинских военных летчиков управлению истребителями F-16, которое будет проходить в Дании и Британии, займет от четырех месяцев до двух лет.
Нужно решить вопросы медобслуживания участников СВО в гражданских поликлиниках, убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот, подчеркнул Белоусов, передает ТАСС.
Необходимо решить проблему, когда приезжающих в отпуск участников СВО «гоняют из гражданских медицинских учреждений» в госпитали, которые «часто переполнены».
То же самое касается бумажной волокиты с подтверждением льгот, все это должно решаться «в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия», для этого есть соответствующие возможности.
Минимум денежного довольствия участников СВО составляет до 200 тыс. рублей, но есть вопросы по выплатам на обеспечение их жильем, это касается выплат гражданского персонала в воинских частях, и касается медицинского обслуживания.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что кандидатура Белоусова на пост главы Минобороны – удачный выбор со стороны президента Владимира Путина, сенаторы хорошо знают его.
Напомним, в понедельник Белоусов прибыл в Совет Федерации.
«После интенсивных дневных и ночных учений была обнаружена пропажа оружия – винтовки BOR», – приводит ТАСС заявление Пенкалы, опубликованное на официальном сайте ВТО.
Учения начались 11 мая, пропажа была зафиксирована на следующий день. Военнослужащие 7-й бригады ВТО приняли активное участие в поисках оружия.
По факту пропажи винтовки начато расследование, которое ведёт военная полиция совместно со Службой военной контрразведки.
США обсудили с Киевом военную помощь и добиваются от союзников поставок дополнительных систем Patriot
«Одна из тем, которые я обсуждаю каждый день по меньшей мере с одним союзником, – это доставка на Украину большего числа батарей Patriot», – приводит ТАСС слова Салливана.
Он рассказал, что обсуждение военной помощи с Киевом заняло полтора часа.
При этом он отметил, что речь не идет о поставках десятков комплексов, и подчеркнул, что США также добиваются передачи Украине других систем противовоздушной обороны.
«Мы считаем, что есть целый ряд союзников, у которых есть вооружения, которые они могли бы передать, а США могли бы помочь им покрыть их потребности», – добавил Салливан.
Политолог Данилин: Моряки Черноморского флота были и остаются настоящими героями России
«Сегодня моряки ЧФ защищают большое число регионов России, расположенных на берегу Черного моря. Данная акватория стала местом регулярных провокаций со стороны ВСУ, однако наши корабли, подлодки, катера и морская авиация раз за разом срывают замыслы врага. С этим связаны основные задачи и вызовы для ЧФ на текущем этапе», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.
По его словам, СВО выдвинула качественно новые требования к флоту. «Речь идет и о повысившейся важности радиоэлектронной разведки, и о возросшей роли беспилотников. Все эти факторы учитываются командованием, а необходимые изменения оперативно внедряются в практику Черноморского флота, там наглядно продемонстрировали способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам», – подчеркивает эксперт.
«Конечно, полностью обойтись без осечек и проблем не получается. Тем не менее, никакие огрехи не способны изменить главного факта: моряки ЧФ были и остаются настоящими героями России. На их плечах лежит огромная ответственность: защита южный морских рубежей нашей страны. С ней они, как и в былые времена, справляются на «отлично». Уверен, в будущем нас ждет еще немало новостей о подвигах и заслугах Черноморского флота», – резюмирует Данилин.
13 мая в России отмечается день Черноморского флота. Праздник был учрежден в 1996 году и посвящен созданию ЧФ во времена Российской империи. Именно в эту дату в 1783 суда Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Клокачева вошли в Ахтиарскую бухту, где позже был заложен Севастополь. В этот день военные ежегодно проводят торжественные построения личного состава и принимают участие в возложении венков и цветов к памятникам Екатерине II, флотоводцам и морякам-черноморцам.
В результате обстрела ВСУ повреждено шесть домов и линия электропередачи в Новой Таволжанке
«В результате обстрела различные повреждения зафиксированы в 6 частных жилых домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Также осколками посечен один автомобиль», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате обстрела повреждена линия электропередачи, временно без света остаются жители одной из улиц.
Губернатор подчеркнул, что по предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.
Кандидат вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко прошел в зал консультаций, передает ТАСС.
Президент Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны. Также президент назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.