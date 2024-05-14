  • Новость часаМинистр обороны Канады выступил против отправки войск НАТО на Украину
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    Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов
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    14 мая 2024, 05:18 • Новости дня

    Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровске возросло до семи

    Tекст: Денис Тельманов

    В Хабаровске число пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика увеличилось до семи.

    «Пострадали семь человек», – сообщили в Госавтоинспекции города, передает ТАСС.

    Отмечается, что авария произошла в 09:20 (02:20 мск) на проспекте 60-летия Октября.

    Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

    У людей переломы, сотрясения головного мозга и другие травмы.

    Ранее сообщалось, что из-за падения пассажирского автобуса в реку в Петербурге погибли семь человек.

    Глава Дагестана Сергей Меликов поручил представить к государственным наградам трех жителей республики, которые оказали помощь пассажирам – прыгнули в воду и начали спасать людей.

    13 мая 2024, 14:25 • Новости дня
    Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой

    Журналист Зарубин опубликовал кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой

    Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, на котором запечатлено последнее заявление и.о. министра обороны России Сергея Шойгу перед отставкой.

    В своем Telegram-канале Зарубин указал, что видео было снято 6 мая, перед инаугурацией президента Владимира Путина. Шойгу рассказал о высокой оценке главой государства работы правительства.

    Также он рассказал, что Путин говорил о результатах деятельности кабинета министров в тяжелейших условиях, сначала в период пандемии, затем беспрецедентных санкций. При этом министр отметил, что слово «беспрецедентные» кажется очень мягким, если посмотреть на тот объем санкций, который был введен против России.

    Напомним, президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России и предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.

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    13 мая 2024, 18:07 • Новости дня
    Американские инструкторы радикалов задержаны на акциях в Тбилиси
    Американские инструкторы радикалов задержаны на акциях в Тбилиси
    @ Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Двое граждан США, которые были задержаны на акциях протеста в Тбилиси, являются инструкторами радикальной молодежи, заявил председатель парламентского комитета по правам человека Рати Ионатамишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Американский инструктор (радикальной молодежи), и это видно на кадрах, оскорбил грузинского полицейского. Так начинается инцидент. Это классика провокаций из соответствующих учебных пособий», – заявил депутат от правящей «Грузинской мечты».

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Тбилиси один гражданин России и двое граждан США были задержаны в числе 20 взятых под стражу МВД Грузии демонстрантов, которые на проспекте Руставели в Тбилиси протестовали против закона «О прозрачности иностранного влияния», который должны принять в третьем чтении 14 мая.

    Задержанным грозят крупные штрафы (более 1 тыс. долларов) либо арест сроком от пяти до 15 суток.

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    13 мая 2024, 10:19 • Новости дня
    Макаревич пообещал выступить в Киеве «в первый же день победы Украины»
    Макаревич пообещал выступить в Киеве «в первый же день победы Украины»
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Музыкант-иноагент Андрей Макаревич в телефонном разговоре с «президентом Украины Владимиром Зеленским», от имени которого артисту позвонили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины».

    Музыкант признал, что у «огромного количества украинцев» он вызывает негатив в связи с тем, что является артистом из России и поет на русском языке. «Я их понимаю прекрасно», – сказал он. Запись разговора в своем Telegram-канале выложили пранкеры.

    «Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт», – пообещал музыкант.

    Макаревич сообщил, что ранее оказывал «достаточно ощутимую» помощь пострадавшим в результате боевых действий на Украине, однако в будущем не исключил и поддержки «армии Киева». «Наверное, наверное», – сказал он по этому поводу.

    Также Макаревич признался, что «считает дни» до «победы Украины». «Зеленскому» он пожелал «выдержать и сдюжить, всех победить».

    По мнению артиста, «думающих» людей в России «практически не осталось». «Я не собираюсь к ним возвращаться и совершенно точно не собираюсь для них петь, ни малейшего желания у меня этого не будет. Я себя чувствую дома в Израиле», – заявил он.

    Ранее Макаревич раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

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    13 мая 2024, 16:25 • Новости дня
    На Украине заявили о новом дефиците на фронте

    На Украине заявили о нехватке техники для рытья окопов

    На Украине заявили о новом дефиците на фронте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У украинских военных не достает техники, чтобы строить фортификации открытого типа, на нее спрос не меньше, чем на оружие, заявила депутат Рады Ирина Геращенко.

    На дороги возле Волчанска в 2023 году выделили больше, чем на окопы в этом направлении, указала Геращенко, передает ТАСС.

    Также не определены ответственные в правительстве за фортификации, ее пытаются переложить на военных, добавила парламентарий. Очередь на экскаваторы и просьбы от бригад не меньше, чем на оружие, подчеркнула она.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что на Украине ощущается нехватка инженерных войск, которых частично расформировали после обретения страной независимости.

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    13 мая 2024, 09:14 • Новости дня
    В Раде испугались двух котлов со стороны ВС России

    Депутат Рады Шевченко: ВС России готовят ВСУ одновременно два котла

    В Раде испугались двух котлов со стороны ВС России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска готовят ВСУ одновременно два котла, такие опасения высказал депутат Рады Евгений Шевченко.

    По его словам, направление ударов России будет происходить с двух сторон: из Белгородской области на Харьков и на Днепр, и через Часов Яр на Днепр, который станет «точкой соприкосновения», передает РИА «Новости».

    Шевченко добавил, что ВС России хотят отрезать группировки ВСУ на северо-востоке и восточном направлении и на южном, «создав два котла одновременно».

    Он предупредил, что в случае выхода к городу и взятия под огневой контроль мостов российские военные могут добиться стратегических успехов.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области Украины продолжаются «жестокие бои», на окраинах Волчанска сложилась чрезвычайно сложная ситуация.

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    13 мая 2024, 17:36 • Новости дня
    Умер актер из фильма «Место встречи изменить нельзя»

    Умер актер и каскадер Владимир Жариков

    Умер актер из фильма «Место встречи изменить нельзя»
    @ кадр из "Тайны кино"

    Tекст: Вера Басилая

    Снимавшийся в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Десять негритят» актер, каскадер Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет, сообщил Союз кинематографистов России.

    Владимир Жариков скончался 10 мая, он был почетным кинематографистом России, кандидатом философских наук, членом Союза кинематографистов России, следует из сообщения на сайте Союза кинематографистов.

    Жариков снимался как актер и каскадер в более 80 кинопроектах, среди которых  «Д’Артаньян и три мушкетера», «Пираты ХХ-го века», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта». Был преподавателем в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер». Организовал кинофирму «Мустанг».

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    13 мая 2024, 20:54 • Новости дня
    Харьков начали покидать семьи с детьми

    СМИ: Семьи с детьми начали уезжать из Харькова

    Харьков начали покидать семьи с детьми
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Семьи с детьми стали массово уезжать из Харькова, жители убирают с сайтов объявления о продажах своих автомобилей, сообщают местные СМИ.

    Издание «Страна.ua» пишет, несмотря на то что жители активно покидают город, обстановка в Харькове спокойная, передает ТАСС.

    Между тем в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что двое суток идет эвакуация из населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов области, уже вывезены несколько тысяч жителей.

    Ранее в апреле власти Харькова заявили, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их пока не будут. Издание NYT сообщило, что наступление ВС России на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией.

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    13 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ давил людей БМП в Мариуполе

    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ Драпатый давил людей на БМП в Мариуполе

    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ давил людей БМП в Мариуполе
    @ yurapodoljaka

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый командующий харьковской группировкой ВСУ Михаил Драпатый давил людей на БМП 9 мая 2014 года в Мариуполе.

    Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале, в 2014 году Драпатый был командиром 72-й механизированной бригады ВСУ, которая атаковала Мариуполь.

    Отмечается, что в прошлом году МВД России объявило Драпатого в розыск по обвинению в обстрелах мирных жителей ДНР и ЛНР.

    Ранее украинское военное руководство второй раз за два месяца сменило командующего харьковской группировкой ВСУ. С 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего ОТГВ «Харьков», при этом он продолжает занимать должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

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    14 мая 2024, 01:21 • Новости дня
    Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов

    ТАСС: Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан правоохранительными органами.

    «Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Отмечается, что расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета России. По данным агентства, следователь обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу.

    На рабочем месте Кузнецова и в его дома прошли обыски. В чем именно обвиняют генерала, не сообщается.

    Кузнецов занимал С 2010 по 2023 годы должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил России, который занимается вопросами службы защиты государственной тайны в ведомстве.

    В мае 2023 года Кузнецова назначили начальником Главного управления кадров Минобороны России.

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    13 мая 2024, 10:53 • Новости дня
    NYT: Наступление России на Харьков может вынудить Украину пойти на перемирие
    NYT: Наступление России на Харьков может вынудить Украину пойти на перемирие
    @ Sofiia Bobok/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наступление ВС России на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией, пишет The New York Times (NYT).

    По информации газеты, наступление на Харьков ВС России может деморализовать украинцев, создаться впечатление, что после двух лет в зоне СВО, сотен тысяч жертв и потраченных миллиардов долларов в районах боевых действий «мало что изменилось», передает ТАСС.

    Как пишет NYT, это приведет к усилению давления на руководство Украины, чтобы оно договорилось о перемирии с Россией.

    Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявил, что продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время.

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    13 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    НАТО признало беспомощность в ситуации со сбоями в работе GPS над Балтикой
    НАТО признало беспомощность в ситуации со сбоями в работе GPS над Балтикой
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО не знает, что с делать со сбоями в работе GPS над Балтийским морем, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак, при этом в самой блокировке он обвиняет Россию, но никаких доказательств не приводит.

    Как передает слова Скшипчака издание Fakt, самое худшее в этой ситуации то, что НАТО беспомощно и не знает, что делать в данный момент, передает РИА «Новости».

    При этом в создании помех в работе GPS он обвинил Россию, не приведя никаких доказательств. Как напомнил генерал, поскольку от правильной работы GPS зависит функционирование западного оружия, часть арсеналов стран НАТО может быть выведена из строя.

    Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест в связи с помехами сигналу GPS, в которых Таллин обвиняет Москву.

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    13 мая 2024, 12:42 • Новости дня
    Лавров: Если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя
    Лавров: Если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Если Запад хочет решить украинский конфликт на поле боя, «то будет поле боя», пообещал кандидат на пост министра иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации.

    Он отметил также, что конференция по Украине в Швейцарии уже давно на слуху у всех, кто не отказывается от планов «победить Россию на поле боя». Однако эти, как на Западе называют, «дипломатические методы» сводятся к тому, чтобы сформулировать ультиматум России, передает ТАСС заявление врио министра иностранных дел России.

    Напомним, Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ.

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    13 мая 2024, 19:39 • Новости дня
    Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины

    Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины после ее поражения

    Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинскую территорию не имеет смысла восстанавливать в случае поражения киевского режима, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    Необходимо добиться того, чтобы Украина «одержала верх», если она не сможет этого сделать, то «будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», сказал Столтенберг, передает РИА «Новости».

    Сейчас основным вопросом являются поставки оружия Киеву «на устойчивой основе». НАТО хочет сыграть важную роль в восстановлении институтов обороны и безопасности этой страны. Альянс желает помочь ей стать «полноправным членом» военного блока, подчеркнул Столтенберг.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна вступит в альянс «после своей победы».

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    13 мая 2024, 16:02 • Новости дня
    Западные СМИ назвали возможные задачи наступления ВС России в Харьковской области

    Forbes: Наступление ВС России в Харьковской области может оказаться ловушкой для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наступление российских военных в Харьковской области может быть ловушкой для ВСУ, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

    По его словам, если российская кампания на севере – всего лишь уловка, то ее цель заключается в том, чтобы вынудить ВСУ оттянуть силы с востока на север, а если же это настоящее наступление, то на Волчанск в ближайшие дни обрушатся целые полки, передает РИА «Новости».

    Экс указал, что продвижение российских сил в любом случае будет проблемой для украинцев.

    Ранее ВСУ решили перебросить к Харькову резервы с Красноармейского направления.

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    13 мая 2024, 13:39 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска в Харьковской области

    Минобороны: Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки «Север» ВС России нанесли поражение живой силе и технике украинских подразделений в районах Волчанска, Нескучного, Липцов и Веселого Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, группировка «Север» отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах поселков Глубокое и Тихое Харьковской области. Противник за сутки потерял до 250 военнослужащих, два танка, две бронемашины и 17 автомобилей.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, пусковые установки ЗРК «Бук-М1» и «Стрела-10», а также четыре боевые машины РСЗО, в том числе: «Ураган», Vampire чешского производства и RAK-SA-12 хорватского производства.

    В то же время группировка «Запад» нанесла поражение ВСУ в районах Кировска и Торского в ДНР, отразила 13 контратак противника у Кисловки Харьковской области, Невского, Новоегоровки, Макеевки и Червоной Дибровы ЛНР.

    Потери ВСУ – до 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три пикапа, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 152-мм пушка «Гиацинт-С».

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области на окраинах Волчанска сложилась чрезвычайно сложная ситуация.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска открыли новый фронт в ходе СВО.

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