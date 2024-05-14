«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.12 комментариев
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровске возросло до семи
В Хабаровске число пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика увеличилось до семи.
«Пострадали семь человек», – сообщили в Госавтоинспекции города, передает ТАСС.
Отмечается, что авария произошла в 09:20 (02:20 мск) на проспекте 60-летия Октября.
Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
У людей переломы, сотрясения головного мозга и другие травмы.
Ранее сообщалось, что из-за падения пассажирского автобуса в реку в Петербурге погибли семь человек.
Глава Дагестана Сергей Меликов поручил представить к государственным наградам трех жителей республики, которые оказали помощь пассажирам – прыгнули в воду и начали спасать людей.