Для нервной реакции США и Британии на европейское турне председателя КНР есть основания: Китай делает одну из своих ставок на использование Франции, Германии и еще нескольких государств Евросоюза в качестве «слабого звена» внутри широкой западной коалиции.0 комментариев
Суд признал незаконными объявления с пометками «только для славян»
Объявления в Сети с пометками «только для славян» признали запрещенными по решению Солнцевского суда Москвы, сообщили в пресс-службе Московского городского суда.
Такие объявления незаконны и противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства, сообщили в пресс-службе РИА «Новости».
Действия лиц, опубликовавших такие объявления, признаются противоправными и уголовно наказуемыми.
В частности, признаны запрещенными к распространению некоторые объявления на bkrs.info (русскоязычный форум о Китае), castingy.ru (кастинги в Москве), meetplanet.ru и art.one (агрегаторы знакомств и найма людей творческих профессий).