11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Польше указали на угрозу для экономики при возвращении мужчин на Украину
Forbes указал на угрозу экономике Польши в случае возвращения мужчин призывного возраста на Украину
Если Польша решит содействовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста, это может оказать значительное влияние на польскую экономику, сообщают СМИ.
Как указывает Forbes, бросить работу в Польше и пойти в украинскую армию, возможно, придется «тысячам украинских граждан», передает РИА «Новости».
Один из граждан Украины, который живет в Варшаве, заявил изданию, что люди, которые не хотят попасть в армию, «будут искать способы избежать возвращения на Украину любой ценой». В частности, речь может идти о «присоединении к теневой экономике или переезде с семьей в другую страну». Польша рискует остаться без «части неотъемлемой рабочей силы».
Напомним, польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста, которые сейчас находятся на территории страны.