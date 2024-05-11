Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?0 комментариев
Туск сообщил о начале работы по фортификации восточной границы
Польша начала строить укрепления на границе с Белоруссией и Украиной, сообщил премьер-министр Дональд Туск.
Премьер-министр заявил, что правительство будет информировать общественность об этапах фортификации, передает ТАСС.
Польский премьер также призвал Евросоюз помочь с финансированием этих работ, подчеркнув, что «речь идет о безопасности внешней границы Евросоюза».