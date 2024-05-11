Появилось видео из салона упавшего в Мойку автобуса

Tекст: Александра Юдина

Как видно на записи, водитель пытается вырулить, однако не справляется с управлением, передают «Известия».

Ранее стало известно, что по данным Следственного комитета по Петербургу, число погибших в результате падения автобуса с пассажирами в реку Мойку в центре Петербурга увеличилось до семи человек.

Напомним, в пятницу автобус с пассажирами упал в реку Мойку в центре Петербурга. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением. Он был задержан в качестве подозреваемого.

Очевидцы рассказали, как спасали людей из утонувшего в Петербурге автобуса.