Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.28 комментариев
Появилось видео из салона упавшего в Мойку автобуса
В Сети распространены кадры из салона автобуса, который упал в реку Мойку в Петербурге.
Как видно на записи, водитель пытается вырулить, однако не справляется с управлением, передают «Известия».
Ранее стало известно, что по данным Следственного комитета по Петербургу, число погибших в результате падения автобуса с пассажирами в реку Мойку в центре Петербурга увеличилось до семи человек.
Напомним, в пятницу автобус с пассажирами упал в реку Мойку в центре Петербурга. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением. Он был задержан в качестве подозреваемого.
Очевидцы рассказали, как спасали людей из утонувшего в Петербурге автобуса.