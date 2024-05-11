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    Независимость помогла Донбассу вернуться в Россию
    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
    Медведев пригрозил Кэмерону ответным ударом «не только по Киеву»
    Названа предварительная причина падения в Мойку автобуса с пассажирами
    В США одобрили экстренную продажу Украине систем HIMARS
    Москва пообещала асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики
    МИД: Ответные санкции России повлияют на рыбную отрасль Британии
    Стали известны имена погибших в результате падения автобуса в Мойку
    Участок земли в Арктике выставлен на продажу за 300 млн евро
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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

    28 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как надежда победила в Донбассе страх

    11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего майдана. Проведение референдума стало торжеством духа людей региона.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    3 комментария
    11 мая 2024, 10:45 • Новости дня

    Появилось видео из салона упавшего в Мойку автобуса

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети распространены кадры из салона автобуса, который упал в реку Мойку в Петербурге.

    Как видно на записи, водитель пытается вырулить, однако не справляется с управлением, передают «Известия».

    Ранее стало известно, что по данным Следственного комитета по Петербургу, число погибших в результате падения автобуса с пассажирами в реку Мойку в центре Петербурга увеличилось до семи человек.

    Напомним, в пятницу автобус с пассажирами упал в реку Мойку в центре Петербурга. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением. Он был задержан в качестве подозреваемого.

    Очевидцы рассказали, как спасали людей из утонувшего в Петербурге автобуса.

    10 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    Названа предварительная причина падения в Мойку автобуса с пассажирами

    Источник: Водитель упавшего с моста пассажирского автобуса в Петербурге не справился с управлением

    Названа предварительная причина падения в Мойку автобуса с пассажирами
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Водитель пассажирского автобуса, упавшего в воду с Поцелуева моста в центре Петербурга, не справился с управлением, сообщили в оперативных службах.

    Источник подчеркнул: версия о том, что водитель не справился с управлением, является предварительной, передает ТАСС.

    Напомним, автобус с 20 пассажирами в салоне упал в реку Мойку в центре Петербурга. Водитель автобуса, упавшего в Мойку, задержан в качестве подозреваемого.


    Ранее было возбуждено уголовное дело за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Сообщалось, что в аварии погибли четыре человека.

    Стало известно, что Московский и Октябрьские райсуды Петербурга 23 раза привлекали компанию ООО «Такси», которой принадлежит упавший в Мойку автобус, всего на владельца было наложено штрафов на 3 млн 600 тыс. рублей.

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    10 мая 2024, 12:00 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине

    Президент Финляндии Стубб назвал единственный путь к миру на Украине

    Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Единственный путь к мирному соглашению по Украине лежит через поле боя, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Он выразил надежду, что в 2025 году путь к соглашению откроется, однако пока этот момент не наступил, передает РИА «Новости».

    «Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», – резюмировал Стубб.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил за созыв равноправной международной мирной конференции по Украине.

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    10 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    Минобороны: ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-19, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ. Кроме того, средствами ПВО сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены три ракеты ATACMS, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» и JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и «Vampire», а также 163 беспилотника, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Также в Минобороны сообщили, что за неделю сдались в плен 13 украинских военнослужащих.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23905 беспилотников, 512 ЗРК, 15964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины РСЗО, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21570 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    10 мая 2024, 18:00 • Новости дня
    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия быстро дойдет до Киева и Одессы

    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвигаются вперед и не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.

    Джонсон заявил, что Запад в панике, он понятия не имеет, что делать, потому что продвижение российской армии набирает обороты, как огромный камень, катящийся с горы.

    По его словам, русские наступают по всей линии фронта и занимают, как минимум, один поселок в день, и не остановится, пока не дойдет до Киева и Одессы, передает РИА «Новости».

    Ранее Джонсон заявил, что Одесса перейдет под контроль России к концу лета. По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.

    Главком ВСУ Александр Сырский признал тяжелую ситуацию для ВСУ возле Курахово.

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    10 мая 2024, 21:03 • Новости дня
    Судья Шмидт поиздевался над властями Польши вывезенным «секретным документом»

    Tекст: Ольга Иванова

    Укрывшийся в Белоруссии бывший польский судья Томаш Шмидт, обещавший в пятницу опубликовать «секретный документ», вывезенный из Варшавы, заявил, что не нарушал польских законов.

    «Это мой единственный «секретный» документ, который я вывез из Варшавы», – написал он в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение стилизованной под старую фотографию картинкой, на которой изображен мужчина в советской военной форме, кожаном пальто и с револьвером системы Наган в руке, сообщает ТАСС.

    На обратной стороне стилизованной фотографии размещена надпись на польском языке «Агент «Корнишон» и дата 22.04.1957, совпадающая с датой рождения премьер-министра Польши Дональда Туска. Мужчина на фото имеет сходство с главой польского правительства.

    Ранее сообщалось, что Томаш Шмидт объяснил свое обращение к Александру Лукашенко с просьбой о политубежище несогласием с политикой польских властей.

    Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал предателем судью воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта за его просьбу предоставить ему политическое убежище в Белоруссии.

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    10 мая 2024, 17:15 • Новости дня
    Мишустин решил проверить не ответивших на звонки депутатов министров

    Tекст: Вера Басилая

    И.о главы правительства России Михаил Мишустин попросил у председателя Госдумы Вячеслава Володина список членов кабинета министров, которые не отвечают на звонки и запросы депутатов, и пообещал разобраться.

    Мишустин пообещал разобраться сегодня же с теми членами правительства, кто не перезвонил и не ответил депутатам, передает РИА «Новости».

    Ранее Володин подчеркнул, что есть примеры, когда обращения депутатов остаются без ответа и не могут дозвониться до министров.

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    10 мая 2024, 19:28 • Новости дня
    Медведев пригрозил Кэмерону ответным ударом «не только по Киеву»
    Медведев пригрозил Кэмерону ответным ударом «не только по Киеву»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона «мутным британцем» после того, как тот призвал «бороться с президентом России Владимиром Путиным до победного конца».

    Он рассказал в своем Telegram-канале, что помнит Кэмерона, когда тот «не был даже патентованным русофобом».

    Медведев напомнил, что британскими ракетами управляют не в Киеве, а в Британии. «При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом», – написал он.

    «Отработка ответа на такие атаки – цель запланированных учений», – подчеркнул он.

    Ранее Кэмерон призвал Запад действовать жестко для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным».

    Напомним, Россия проведет учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. В Минобороны сообщали, что в ходе учений будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.

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    10 мая 2024, 11:38 • Новости дня
    В Китае заявили о возведении Россией сети разведывательных баз на Курилах

    South China Morning Post: Россия возвела сеть разведывательных баз на Курилах, посылая сигнал Японии

    В Китае заявили о возведении Россией сети разведывательных баз на Курилах
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия завершила строительство сети разведывательных баз на Курильских островах, что, по мнению экспертов, является сигналом Японии о последствиях поддержки ею Украины, сообщает South China Morning Post.

    По мнению профессора факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймса Брауна, Россия хочет показать Японии, что у шагов по поддержке Киева есть последствия, и они не в интересах Токио, передает РИА «Новости».

    Новые базы позволят России лучше отслеживать действия Японии и США. Базы станут «глазами и ушами» России, направленными на север Японии, отмечает профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой.

    Таким образом, Москва сможет быть в курсе действий Японии, анализируя сигналы их радаров – а значит и того, что делают союзные ей США.

    Напомним, Япония и США ранее провели учения с двумя авианосцами.

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    10 мая 2024, 22:11 • Новости дня
    Белый дом заявил, что Россия начала наступление на Харьков

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России начали наступление на Харьков, заявили в Администрация США. С таким утверждением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    «Мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало», – заявил Кирби на брифинге для журналистов, передает ТАСС

    Он добавил, что США тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться к наступлению.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россию ждут «приятные изменения в политическом плане и в зоне СВО» после 9 мая.

    По его словам, нужно в ближайший месяц освободить Одессу и Харьков и заставить Владимира Зеленского подписать «все необходимые для России бумаги».

    Ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал взятие Россией Одессы последним вопросом в конфликте.



    Коментарии (23)
    10 мая 2024, 17:03 • Новости дня
    В Одесской области начали незаконно мобилизовывать пророссийских украинцев
    В Одесской области начали незаконно мобилизовывать пророссийских украинцев
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Ольга Иванова

    Источники в российских силовых структурах сообщили, что в Одесской области наблюдается неравноценная мобилизация по отношению к жителям с пророссийскими и проукраинскими взглядами.

    Источник рассказал РИА «Новости», что в Одессе ТЦК пытаются насильно мобилизовать даже жителей, не подлежащих призыву.

    По его словам, пророссийски настроенных одесситов насильно мобилизуют и отправляют, в том числе, на «мясные штурмы», а проевропейски и прокиевски настроенное население западных районов Одесской области, в частности Измаильского района, не мобилизуют.

    Хотя в соответствии с законом под мобилизацию на Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, ранее в Тульчине Винницкой области Украины мобилизовали 21-летнего украинца.

    Коментарии (16)
    10 мая 2024, 17:50 • Новости дня
    Очевидцы рассказали, как спасали людей из утонувшего в Петербурге автобуса

    Спасавший людей из утонувшего в Мойке автобуса прохожий рассказал о случившемся

    Очевидцы рассказали, как спасали людей из утонувшего в Петербурге автобуса
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спасавший людей из утонувшего в Мойке автобуса Мухаммад Гасанов рассказал, что он сразу бросился в холодную воду, чтобы помочь пострадавшим.

    Мужчина рассказал, что гулял неподалеку, когда произошло ЧП. По его словам, он видел, как произошло ДТП: сначала автобус врезался в машину, а потом упал в реку, передает канал «360».

    Гасанов сразу же бросился спасать, не задумываясь, что вода ледяная. По его словам, это его не испугало, потому что он в Дагестане купается в озере даже, если вода холодная.

    «Всем, кому смогли, оказали помощь», – рассказал он, заметив, что немногие очевидцы последовали его примеру, передает канал «360».

    Петербуржец Николай заметил, что спустя минуту после происшествия несколько очевидцев бросились в воду, чтобы попытаться помочь пострадавшим. По его словам, спецтранспорта еще не было, на мосту стали собираться люди, какой-то человек бежал со спасательными кругами по набережной, несколько парней прыгнули в воду, пишет «Российская газета».

    По его словам, люк на крыше автобуса уже был открыт, там лежал мужчина, не подававший признаков жизни, его пытался привести в чувство какой-то молодой человек, видимо, из тех, кто прыгнул спасать. Николай также отметил, что заметил в воде одного человека, который плыл вдоль борта автобуса от водительского окна к люку.

    Ранее водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса был задержан в качестве подозреваемого.

    Автобус с пассажирами в салоне упал в реку Мойку в центре Петербурга, известно о четырех погибших. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением.

    Коментарии (4)
    10 мая 2024, 11:51 • Новости дня
    Кэмерон призвал Запад «пересидеть» Путина на Украине

    Кэмерон призвал Запад ужесточить борьбу с Путиным на Украине

    Кэмерон призвал Запад «пересидеть» Путина на Украине
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон призвал Запад действовать жестко для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным», сообщила газета Daily Mail.

    По словам Кэмерона, Запад должен показать готовность «пересидеть» Путина на Украине. Он предупредил, что необходимо действовать жестче из-за вновь опускающейся «холодной войны» на европейский континент, передает РИА «Новости».

    В комментариях под статьей пользователи заявили, что не будут голосовать за партию, которая тратит налоги на то, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше. Кроме того, комментаторы назвали  Кэмерона «высокомерным дураком».

    Ранее Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России. После этого Москва предупредила Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины.

    Британия заявила, что военный атташе России является «тайным офицером военной разведки», и решила его выслать.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему британцы в отношении России ведут себя даже более безумно, чем США, и чем им ответит Москва.

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    10 мая 2024, 20:41 • Новости дня
    Британский эксперт назвал самое слабо место ВСУ в Донбассе

    Британский эксперт Меркурис: Краматорск и Славянск окажутся под ударом после потери Часова Яра

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская оборона в Донбассе может рухнуть, если ВСУ потеряют контроль над Часовым Яром, предупредил британский военный эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-блоге.

    По его словам, сама оборона ВСУ станет еще более слабой, передает РИА «Новости».

    Эксперт также сообщил о крупном прорыве российских войск в районе Авдеевки. Очеретино и другие населенные пункты перешли под контроль ВС России, что создало «огромную дыру» в линии фронта.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Очеретино.

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    10 мая 2024, 16:22 • Новости дня
    Эксперт допустила происхождение болезни Лайма из лабораторий США

    Эксперт по медицине Ньюби: Болезнь Лайма могла произойти в биолабораториях США

    Эксперт допустила происхождение болезни Лайма из лабораторий США
    @ mago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Болезнь Лайма не была проблемой до пика программы биологического оружия в США в середине 1970-х годов, заявила в видеоинтервью журналисту Такеру Карлсону автор книг по медицинской науке Крис Ньюби.

    Ньюби обратила внимание, что во время пика программы биологического оружия в США появились три жуткие болезни: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор, паразит под названием «бабезия», передает РИА «Новости».

    По ее словам, эти болезни являются «ядерной бомбой для бедных», но может случиться обратный эффект с непредвиденными последствиями, если попытаться вывести новых микробов в клещах.

    Ранее в Минобороны заявили, что Пентагон в ходе экспериментов пытается получить популяции насекомых, которые смогут переносить лихорадку Эбола, гепатит B, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром.

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    10 мая 2024, 18:51 • Новости дня
    Лукашенко освободил от должности начальника Генштаба

    Tекст: Ольга Иванова

    Белорусский президент Александр Лукашенко освободил генерал-майора Виктора Гулевича от должности начальника Генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя министра обороны.

    В указе белорусского лидера говорится, что Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту, передает ТАСС.

    Гулевич стал начальником Генерального штаба – первым заместителем министра обороны в 2021 году.

    Ранее Лукашенко подписал указ об освобождении от должностей послов республики в Швеции, Финляндии и Дании, Германии и Киргизии.

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