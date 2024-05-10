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    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    13 комментариев
    10 мая 2024, 17:03 • Новости дня

    В Одесской области начали незаконно осуществлять мобилизацию пророссийских украинцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Источники в российских силовых структурах сообщили, что в Одесской области наблюдается неравноценная мобилизация по отношению к жителям с пророссийскими и проукраинскими взглядами.

    Источник рассказал РИА «Новости», что в Одессе ТЦК пытаются насильно мобилизовать даже жителей, не подлежащих призыву.

    По его словам, пророссийски настроенных одесситов насильно мобилизуют и отправляют, в том числе, на «мясные штурмы», а проевропейски и прокиевски настроенное население западных районов Одесской области, в частности Измаильского района, не мобилизуют.

    Хотя в соответствии с законом под мобилизацию на Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, ранее в Тульчине Винницкой области Украины мобилизовали 21-летнего украинца.

    9 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре

    Asia Times: Вокруг Часова Яра разворачивается наиболее острая битва

    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Часовом Яре в 10 км от Артемовска разгорается острая битва, пишет Asia Times.

    Если украинская армия не сможет удержать населенный пункт, это в очередной раз докажет, что инициатива на поле боя принадлежит силам России, пишет издание, передает РИА «Новости».

    В материале Asia Times отмечается, что «нереалистично ожидать, что Украина сможет сразу же вернуть себе военную инициативу», несмотря на новую военную помощь США, которая в некоторых случаях была доставлена на украинскую территорию в течение нескольких часов.

    В статье также говорится, что продолжающееся наступление России говорит о возможных проблемах ВСУ с распределением новых поставок. Запасы жизненно важной боевой техники настолько истощены, что поражение Украины кажется все более вероятным, резюмирует автор.

    Ранее на Западе предсказали «эффект домино» от взятия ВС России Часова Яра.

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    9 мая 2024, 17:59 • Новости дня
    В Польше признали присутствие солдат НАТО на Украине

    Туск: На Украине присутствуют солдаты НАТО

    В Польше признали присутствие солдат НАТО на Украине
    @ Rafal Klimkiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс всеми возможными способами помогает Украине, на ее территории «есть немного войск» НАТО, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам Туска, на территории Украины находится некоторое количество солдат НАТО, наблюдателей, инженеров, передает РИА «Новости».

    При этом польский премьер не уточнил, солдаты каких стран присутствуют на украинской территории и в каком количестве.

    Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что высказывания западных политиков о возможности отправки войск Запада на Украину можно расценивать как эскалацию.

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    10 мая 2024, 12:00 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине

    Президент Финляндии Стубб назвал единственный путь к миру на Украине

    Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Единственный путь к мирному соглашению по Украине лежит через поле боя, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Он выразил надежду, что в 2025 году путь к соглашению откроется, однако пока этот момент не наступил, передает РИА «Новости».

    «Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», – резюмировал Стубб.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил за созыв равноправной международной мирной конференции по Украине.

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    10 мая 2024, 09:28 • Новости дня
    Bloomberg: Пентагон и SpaceX заблокировали использование Starlink Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство обороны США в сотрудничестве с компанией SpaceX Илона Маска предприняло меры, чтобы не допустить использования Россией спутниковой системы Starlink в конфликте с Украиной. Об этом сообщил помощник главы космической политики Министерства обороны США Джон Пламб.

    «Совместно с представителями SpaceX мы пресекли несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink на поле боя с Украиной», – заявил Пламб.

    Он не стал раскрывать методы, используемые для блокировки доступа, однако подчеркнул, что SpaceX не сотрудничает с Россией в данном вопросе, передает Ura.ru.

    Пламб уточнил, что Пентагон имеет дело с президентом SpaceX Гвинн Шотвелл, а не с Илоном Маском.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что терминалы Starlink «официально не поставляются и не используются в России».

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    9 мая 2024, 21:13 • Новости дня
    Экс-разведчик США: Россия могла бы уничтожить Украину за один день

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный потенциал России позволил бы ей уничтожить Украину в течение суток, не используя ядерное оружие, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    «Россия ясно дала понять, что может заставить Украину исчезнуть за один день, используя обычное оружие», – сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает РИА «Новости».

    По словам Риттера, Москва не рассматривает подобный сценарий, так как одерживает победу на поле боя.

    «На Украине не хватает мужчин, потому что они бегут, поэтому им приходится ловить их и отправлять на фронт», – резюмировал он.

    Ранее в Швейцарии назвали Россию победителем в украинском конфликте.

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    10 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    Минобороны: ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-19, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ. Кроме того, средствами ПВО сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены три ракеты ATACMS, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» и JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и «Vampire», а также 163 беспилотника, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Также в Минобороны сообщили, что за неделю сдались в плен 13 украинских военнослужащих.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23905 беспилотников, 512 ЗРК, 15964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины РСЗО, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21570 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    9 мая 2024, 17:25 • Новости дня
    В Херсоне по радио передали поздравление Сталина с Днем Победы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По радио в оккупированном киевским режимом городе Херсоне прозвучало поздравление Верховного главнокомандующего ВС СССР Иосифа Сталина 1945 года.

    Архивное поздравление Сталина с Днем Победы передала российская станция «Радио Таврия», передает РИА «Новости».

    «Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной», – сказал Сталин на переданной записи.

    На одной из видеозаписей запечатлены, предположительно, украинские полицейские, слушающие трансляцию Сталина в Херсоне.

    Ранее в четверг в Киеве местные жители начали нести цветы к Вечному огню в парке Славы. Киевский режим официально перенес День Победы в стране с 9 на 8 мая.

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    9 мая 2024, 17:39 • Новости дня
    Бойцы БАРС-3 смогли ударить украинскую пехоту дроном в обход средств РЭБ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Добровольцы российского отряда БАРС-3 смогли превзойти работу украинского РЭБ и уничтожить группу бойцов ВСУ с помощью беспилотников, сообщил командир отряда с позывным «Дядька».

    События произошли на Запорожском направлении, в ходе разведки переднего края российские добровольцы заметили пехоту на опорном пункте, сказал собеседник РИА «Новости».

    Они решили уничтожить это украинское подразделение тремя FPV-дронами «Скворец 10».

    На опорном пункте работали средства радиоэлектронной борьбы, потому было решено провести удар без тщательного прицеливания. Дроны имели термобарические и осколочные снаряды, «результат оказался отличным», пояснил «Дядька». Украинская пехота была обезврежена.

    Ранее украинский офицер Андрей Ставничий заявил, что Россия стала чаще применять беспилотники в ходе СВО, что затрудняет работу артиллерийских расчетов ВСУ.

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    9 мая 2024, 22:20 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о стремлении Китая к миру на Украине и укреплению связей с ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Венгрию заявил о намерении Китая продолжать содействовать скорейшему достижению мира на Украине.

    «Китай от начала и до конца содействовал проведению переговоров, а также намерен продолжить следовать одним путем с соответствующими сторонами и приложить позитивные усилия для скорейшего достижения мира», – сказал Си Цзиньпин, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    В ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Си Цзиньпин также подчеркнул важность Евросоюза для Китая.

    «Китай ценит свое всеобъемлющее стратегическое партнерство с ЕС и считает его важным полюсом многополярного мира, а также ключевым партнером КНР на пути к китайской модернизации», – отметил председатель КНР.

    Си Цзиньпин выразил благодарность Венгрии за ее роль в развитии отношений между Китаем и Европой и сообщил о планах по усилению диалога и обмена опытом между правительствами, законодательными органами и политическими партиями двух стран.

    Визит Си Цзиньпина в Венгрию является частью его рабочей поездки по Европе, в рамках которой он также посетил Францию и Сербию.

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    9 мая 2024, 22:31 • Новости дня
    Зеленский уволил начальника Управления госохраны Украины

    Зеленский уволил начальника Управления госохраны Украины Сергея Рудя

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины.

    Причины увольнения в указе не приводятся, передает ТАСС.

    Это не единственное кадровое изменение в силовых структурах Украины за последние дни.

    Ранее, 9 мая, Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ, назначив на этот пост Александра Трепака вместо Сергея Лупанчука.

    Также новым командующим Силами поддержки ВСУ стал Дмитрий Герега.

    Причины перестановок в руководстве украинских силовых ведомств пока не комментируются официальными лицами.

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    10 мая 2024, 08:15 • Новости дня
    Нарышкин усомнился во вступлении Украины в НАТО в обход правил
    Нарышкин усомнился во вступлении Украины в НАТО в обход правил
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    НАТО не будет принимать Украину в альянс в ускоренном темпе и в обход правил, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    «Думаю, что нет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина находится на «необратимом пути» к вступлению в Североатлантический альянс.

    При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вступит в альянс «после своей победы».

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    9 мая 2024, 17:27 • Новости дня
    В Киеве решили минимизировать освещение улиц из-за дефицита электроэнергии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти украинской столицы решили приглушать уличное освещение в целях экономии электроэнергии, об этом сообщила пресс-служба Киевской горадминистрации.

    «Уже принято решение минимизировать вечернее освещение улиц», – говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской горадминистрации, передает РИА «Новости».

    Планируется уменьшать яркость уличного освещения, но не отключать его полностью. Таким образом власти рассчитывают экономить 20% электроэнергии.

    Ранее Нацбанк Украины оценил ожидаемый срок дефицита электроэнергии на Украине.

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    10 мая 2024, 09:11 • Новости дня
    Объект критической инфраструктуры поврежден в Херсоне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В подконтрольной Киеву части Херсона поврежден объект критической инфрастуктуры и складские помещения, заявил назначенный Украиной глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

    «Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровод», – заявил он.

    По словам Прокудина, утечка газа была перекрыта. Также повреждения получили хозяйственные постройки и складское помещение, передает РИА «Новости».

    Он не уточнил, о каком именно критическом объекте идет речь.

    Ранее в Херсоне уже неоднократно были попадания в критические объекты инфраструктуры.

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    10 мая 2024, 10:35 • Новости дня
    Российские войска нанесли удары по Снигиревке и Новопетровке в Николаевской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Прошлой ночью российские войска нанесли удары по путевой станции в Снигиревке и расположению украинских солдат в Новопетровке Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В результате удара по Снигиревке пропало электричество. Местные жители рассказали, что удар был очень мощный. Утром из Николаева приехали десять машин скорой помощи. Украинские силовики оцепили район вокзала, СБУ и военные начали поквартирный обход в поисках активистов сопротивления, передает РИА «Новости».

    В Новопетровке удар был нанесен по расположению солдат ВСУ, которых на днях перевели туда, всего там находилось около 400 человек. Лебедев уточнил, что пока конкретики по ситуации нет, село оцеплено, а местным жителям временно запрещено покидать свои дома.

    По словам Лебедева, примерно неделю назад в Снигиревский район приехали 80 сотрудников ТЦК с Западной Украины.

    Ночью также были слышны взрывы в стороне Коблево, Ольшанского и Очакова. В Николаеве работали система ПВО, однако взрывы слышны не были.

    Ранее подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области.

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    10 мая 2024, 14:04 • Новости дня
    Российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Запад» в течение недели освободила пункты Котляровка и Кисловка Харьковской области, а также нанесла поражение формированиям девяти бригад ВСУ около Стельмаховки, Новоселовского ЛНР, Новосадового ДНР и Синьковки Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, отражены 14 контратак штурмовых групп трех бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах рядом с Крахмальным Харьковской области, Червоной Дибровой ЛНР и Григоровкой ДНР.

    Потери противника – до 1015 военнослужащих, три танка, из них два Leopard, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Кроме того, подразделения Южной группировки продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ под Спорным, Андреевкой, Елизаветовкой, Курдюмовкой, Победой и Григоровкой ДНР.

    Отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады ВСУ ву Красного ДНР. Противник потерял свыше 1985 военнослужащих, три танка, шесть бронемашин, в том числе американский БТР М113, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 западных. Уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 и три полевых склада боеприпасов.

    Также подразделения группировки «Центр» освободили Новокалиново ДНР, нанесли поражение ВСУ и отразили 48 контратак противника поблизости от Семеновки, Соловьево, Очеретино и Нетайлово ДНР.

    За неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, четыре танка, из которых один Leopard и два Abrams, 16 бронемашин, в том числе две БМП Bradley и БМП Marder, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО Vampire.

    В это же время группировка «Восток» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям двух мехбригад ВСУ и двух бригад теробороны оуоло Урожайного, Старомайорского, Водяного и Пречистовки ДНР. Потери противника – до 860 военнослужащих, семь танков, восемь бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» за неделю нанесли поражение ВСУ в районах Золотой Балки, Токаревки, Ивановки, Михайловки, Тягинки, Степного Херсонской области и Павловки Запорожской области.

    Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады севернее Работино Запорожской области. Потери противника – до 240 военнослужащих и 20 орудий полевой артиллерии, из них – 11 американских М777.

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