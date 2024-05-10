Радикалы пригрозили одному из лидеров правящей партии Грузии убийством ребенка

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Дмитрий Самхарадзе сам рассказал об этом в соцсетях, сообщив, что в пятницу с ним уже связался представитель радикально оппозиционной партии «Гирчи» («Шишка») – больше свободы», анонимно рассказавший о деталях таких поручений, получаемых от руководства данной организации.

Парламентарий сказал, что в оппозиционных чатах распространились адреса и телефоны тех, кто проголосовал за данный законопроект, уже принятый в первом и втором чтениях.

«Там инструктируют, как угрожать семьям, как буллинговать», – отметил он.

Секретарь правящей партии заявил, что не «простит лидеру «Гирчи» Зурабу Джапаридзе угрозы ликвидации ребенка».

«Джапаридзе сказал, что ходит с оружием. Так вот, пусть знает, что я тоже вооружен. Увидишь меня, стреляй первым, чтобы я открыл ответный огонь и убил тебя, как свинью за то, что ты хочешь убить моего ребенка!», – обратился к радикалу парламентарий от правящей «Грузинской мечты».

Зураб Джапаридзе несколько лет прославился оголением зада на границе Южной Осетии в «перформансе» «против оккупации». Также он совместно с еще одной представительницей радикальной оппозиции Еленой Хоштария едут платформу в интернете, публикуя имена тех грузин, которые якобы «сотрудничают с Россией или проводят в Грузии интересы России». В последнее время Джапаридзе занят подстрекательством к штурму парламента.