29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.2 комментария
Часть грузинских дипломатов опротестовала закон «О прозрачности иностранного влияния»
57 бывших грузинских дипломатов в открытом письме заявили о том, что правящая «Грузинская мечта» своим яро критикуемым Западом законопроектом «О прозрачности иностранного влияния» «на 180 градусов развернула внешний курс страны», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По их словам, «Грузинская мечта» «нападает на главных международных партнеров – США и Евросоюз, а это ослабляет Грузию и ее национальные интересы».
Также отставные дипломаты считают, что законопроект противоречит Конституции Грузии, в которой сказано о прозападном курсе Грузии.
По их мнению, правящая партия и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили «разворчавивают Грузию от Запада к России».
Среди подписантов – бывшие главы МИД Грузии Давид Бакрадзе, Тедо Джапаридзе, Эка Ткешелашвили и другие экс-сотрудники МИД Грузии.
Ранее председатель правящей партии Ираклий Гарибашвили категорически исключил такой «разворот» и напомнил, что именно «Грузинская мечта» инициировала внесение в Конституцию положения о курсе Грузии в Евросоюз и НАТО.
В понедельник в Тбилиси состоится большой митинг в поддержку «Грузинской мечты».
Накануне оппозиция Грузии устроила марш против «русского закона» о прозрачности.