Часть грузинских дипломатов опротестовала закон «О прозрачности иностранного влияния»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По их словам, «Грузинская мечта» «нападает на главных международных партнеров – США и Евросоюз, а это ослабляет Грузию и ее национальные интересы».

Также отставные дипломаты считают, что законопроект противоречит Конституции Грузии, в которой сказано о прозападном курсе Грузии.

По их мнению, правящая партия и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили «разворчавивают Грузию от Запада к России».

Среди подписантов – бывшие главы МИД Грузии Давид Бакрадзе, Тедо Джапаридзе, Эка Ткешелашвили и другие экс-сотрудники МИД Грузии.

Ранее председатель правящей партии Ираклий Гарибашвили категорически исключил такой «разворот» и напомнил, что именно «Грузинская мечта» инициировала внесение в Конституцию положения о курсе Грузии в Евросоюз и НАТО.

В понедельник в Тбилиси состоится большой митинг в поддержку «Грузинской мечты».

Накануне оппозиция Грузии устроила марш против «русского закона» о прозрачности.