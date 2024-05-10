Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.3 комментария
Несколько пассажиров самостоятельно выбрались из упавшего в Мойку автобуса
Часть пассажиров автобуса, который упал в реку Мойку в Петербурге, смогли самостоятельно выбраться из транспорта.
Как рассказал местная жительница Татьяна, «кто-то стал прыгать. Одного достали, но он уже синий был. Кого-то скорая увезла прямо сразу же. Потом приехали службы, достали остальных – человек семь-восемь», пишет RT в Telegram-канале.
По словам другой очевидицы, которая в момент происшествия находилась дома, она услышала крики людей.
Ранее было возбуждено уголовное дело за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Сообщалось, что в аварии погибли четыре человека.
Автобус с пассажирами в салоне упал в реку Мойку в центре Петербурга. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением.