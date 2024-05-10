Несколько пассажиров самостоятельно выбрались из упавшего в Мойку автобуса

Tекст: Ольга Иванова

Как рассказал местная жительница Татьяна, «кто-то стал прыгать. Одного достали, но он уже синий был. Кого-то скорая увезла прямо сразу же. Потом приехали службы, достали остальных – человек семь-восемь», пишет RT в Telegram-канале.

По словам другой очевидицы, которая в момент происшествия находилась дома, она услышала крики людей.

Ранее было возбуждено уголовное дело за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Сообщалось, что в аварии погибли четыре человека.

Автобус с пассажирами в салоне упал в реку Мойку в центре Петербурга. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением.