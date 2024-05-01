Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.6 комментариев
Шойгу указал на необходимость наращивания поставок вооружения
Шойгу указал на необходимость наращивания поставок вооружения, техники и средств поражения
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости повышения объемов и качества поставок вооружения и военной техники для обеспечения наращивания боевого состава группировок войск и поддержания требуемых темпов наступления в зоне спецоперации.
Как заявил Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск, необходимо повысить объемы и качество вооружения и военной техники поставляемых в войска для поддержания требуемых темпов наступления и наращивания боевого состава группировок войск, передает ТАСС.
Министр отметил, что заключены госконтракты с предприятиями промышленности с учетом максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и техники.
Шойгу также обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений и поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта.
Как сообщили в Минобороны, министру также представили модернизированное для борьбы с беспилотниками вооружение, в том числе пулемет и снаряды для дронов.
Ранее Шойгу анонсировал увеличение поставок ЗРК «Панцирь» почти в два раза.