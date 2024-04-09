Участников СВО решили наделить приоритетом при регистрации на авиарейсы

Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО

Tекст: Ольга Никитина

В телеграмме, подписанной главой Росавиации Дмитрием Ядровым, содержится ряд рекомендаций, в том числе предоставлять военнослужащим приоритет при регистрации на рейсы и прохождении процедуры досмотра, пишет РБК.

Также от авиакомпаний просят исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими, оказывать содействие на всех этапах перевозки, а также принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании билетов на ближайшие рейсы в случае опоздания военнослужащих по уважительным причинам.

Кроме того, авторы послания просят размещать в салоне самолета военнослужащих с ограничениями мобильности на наиболее комфортные места.

Доклады о принятых мерах ФАВТ просит прислать до полудня 9 апреля.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому работодателям запрещено увольнять вдов погибших участников СВО в течение года с момента гибели мужа.