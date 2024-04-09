Власть ЗЕ-команды держится только благодаря финансовой и политической помощи США. Именно они подпитывают этот режим энергией. Однако уже сегодня его адепты среднего звена начинают думать о своей шкуре, о чем свидетельствуют маневры украинских депутатов вокруг законопроекта «о могилизации».0 комментариев
Участников СВО решили наделить приоритетом при регистрации на авиарейсы
Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО
Росавиация направила телеграмму в адрес авиакомпаний и операторов аэропортов с рекомендацией предоставлять приоритетное обслуживание пассажирам, участвующим в спецоперации на Украине.
В телеграмме, подписанной главой Росавиации Дмитрием Ядровым, содержится ряд рекомендаций, в том числе предоставлять военнослужащим приоритет при регистрации на рейсы и прохождении процедуры досмотра, пишет РБК.
Также от авиакомпаний просят исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими, оказывать содействие на всех этапах перевозки, а также принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании билетов на ближайшие рейсы в случае опоздания военнослужащих по уважительным причинам.
Кроме того, авторы послания просят размещать в салоне самолета военнослужащих с ограничениями мобильности на наиболее комфортные места.
Доклады о принятых мерах ФАВТ просит прислать до полудня 9 апреля.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому работодателям запрещено увольнять вдов погибших участников СВО в течение года с момента гибели мужа.