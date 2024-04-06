Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.12 комментариев
Путин запретил увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года
Работодателям запрещено увольнять вдов погибших участников СВО в течение года с момента гибели мужа, следует из подписанного указа президента России Владимира Путина.
Согласно документу, размещенному на сайте официального опубликования правовых актов, работодатель по своей инициативе не сможет уволить вдову ветерана боевых действий в течение одного года.
Исключением может служить повторное вступление в брак или неоднократные грубые нарушения трудовой дисциплины.
Ранее Путин призвал органы власти делать все для поддержки семей военных.