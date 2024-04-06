Путин запретил увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года

Tекст: Вера Басилая

Согласно документу, размещенному на сайте официального опубликования правовых актов, работодатель по своей инициативе не сможет уволить вдову ветерана боевых действий в течение одного года.

Исключением может служить повторное вступление в брак или неоднократные грубые нарушения трудовой дисциплины.

Ранее Путин призвал органы власти делать все для поддержки семей военных.