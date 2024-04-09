Российские войска отразили 11 контратак ВСУ на Авдеевском направлении

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение на этом направлении, а также отразила 11 контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 115-й механизированных бригад у Первомайского, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

ВСУ потеряли до 240 человек, танк, три боевые бронированные машины, две американских САУ М109 Paladin и американскую гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б» и гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю, поразила формирования 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны у Старомайорского и Урожайного в ДНР.

Там украинская сторона потеряла до 110 человек, две боевые бронированные машины, британскую гаубицу FН-70, две САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Купянском направлении «Западная» группировка поразила формирования 57-й мотопехотной, 14-й и 21-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР).

Там украинская сторона потеряла до 25 человек, гаубицу М777, американское орудие М119, САУ «Акация» и две САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 53-й и 54-й механизированных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Константиновки, Селидово и Часова Яра (ДНР).

Также там отражены четыре контратаки формирований 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ у Красного в ДНР.

Украинская сторона потеряла там более 480 человек, польскую САУ Krab, британское орудие L119, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты у Работино (Запорожская область) и Ивановки (Херсонская область).

Там украинская сторона потеряла до 75 человек, БМП, две САУ «Гвоздика». Уничтожен склад беспилотников.

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили РЛС. Средства ПВО сбили 236 украинских дронов, противокорабельную ракету «Нептун» и пять снарядов РСЗО HIMARS.