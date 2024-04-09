Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.4 комментария
Российские войска отразили 11 контратак ВСУ на Авдеевском направлении
ВС России в последние сутки отбили 11 контратак украинской армии на Авдеевском направлении, украинская сторона потеряла там до 240 человек, сообщило российское министерство обороны.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение на этом направлении, а также отразила 11 контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 115-й механизированных бригад у Первомайского, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
ВСУ потеряли до 240 человек, танк, три боевые бронированные машины, две американских САУ М109 Paladin и американскую гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б» и гаубицу Д-30.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю, поразила формирования 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны у Старомайорского и Урожайного в ДНР.
Там украинская сторона потеряла до 110 человек, две боевые бронированные машины, британскую гаубицу FН-70, две САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Купянском направлении «Западная» группировка поразила формирования 57-й мотопехотной, 14-й и 21-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР).
Там украинская сторона потеряла до 25 человек, гаубицу М777, американское орудие М119, САУ «Акация» и две САУ «Гвоздика».
На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 53-й и 54-й механизированных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Константиновки, Селидово и Часова Яра (ДНР).
Также там отражены четыре контратаки формирований 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ у Красного в ДНР.
Украинская сторона потеряла там более 480 человек, польскую САУ Krab, британское орудие L119, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».
На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты у Работино (Запорожская область) и Ивановки (Херсонская область).
Там украинская сторона потеряла до 75 человек, БМП, две САУ «Гвоздика». Уничтожен склад беспилотников.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили РЛС. Средства ПВО сбили 236 украинских дронов, противокорабельную ракету «Нептун» и пять снарядов РСЗО HIMARS.