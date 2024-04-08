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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Утопия иноагентов о расколе России сдувается, как проколотый шарик

    Рассуждения о расколе со стороны людей, покинувших страну, – это еще и форма психотерапии. В их оптике Россия должна была разлететься на мелкие осколки. Они бежали в том числе для того, чтобы разлет им не повредил. Но этот, казалось бы, запрограммированный сценарий все никак не реализуется.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Идея эмиграции лишилась главного мифа

    Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.

    7 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Армения мешает себе заключить мир с Азербайджаном

    И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.

    0 комментариев
    8 апреля 2024, 22:34 • Новости дня

    Эксперт: Цель заказных рецензий игры «Смута» – не критиковать, а дискредитировать

    Эксперт Ремесло назвал объяснил появление негативных рецензий игры «Смута» в СМИ-иноагентах

    Tекст: Денис Тельманов

    После выхода первой отечественной компьютерной исторической игры «Смута» в признанных иноагентами СМИ появились негативные рецензии. Их задача дискредитировать отечественный ролевой экшен, считает член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло.

    «В различных иноагентских СМИ (Медуза*, Новая Газета и т. д.) как по команде вышли разгромные «рецензии». Их задача – не критиковать, а дискредитировать», – написал Ремесло в своем Telegram–канале.

    «Причины вполне понятны – ключевой идеей игры является противостояние польскому нашествию, то есть попытке Запада уничтожить Россию. Именно этот «антипольский» дискурс явился главной причиной того, что на игру натравили иноагентов при поддержке ботов», – полагает он.

    Он напомнил, что в России долгое время доминировали западные игры. «И появление первой большой игры по русскому произведению, на тему русской истории следует приветствовать в любом случае, учитывая перспективы развития такого контента. С помощью «Смуты» шаг сделан хороший и в правильную сторону», – подчеркнул член ОП.

    Историческая приключенческая игра «Смута», посвященная Смутному времени, была официально презентована в Нижнем Новгороде в начале апреля. Разработка проекта ведется с 2022 года компанией «Сайберия Нова» при поддержке Института развития интернета.

    С момента релиза игры разработчики «Смуты» выпустили уже два патча, которые исправили проблемы в квестах, глобальных механиках и механике образов главного героя. Также выполнены работы по улучшению скорости установки игры и патчей. Разработчики сейчас решают проблему вылета игры при запуске, с которой столкнулся ряд игроков. Установлено, что в ряде случаев проблему помогает решить обновление Windows 10 до версии 22h2.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    8 апреля 2024, 07:43 • Новости дня
    Здание посольства Украины в Москве решили сохранить

    Здание посольства Украины в Москве решили сохранить в неприкосновенности

    Здание посольства Украины в Москве решили сохранить
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, оставив в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве, несмотря на расторжение договора аренды на земельный участок, сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    «Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность здания посольства, остающегося в госсобственности Украины. Согласно Венской конвенции, в случае разрыва дипотношений государство пребывания даже в случае вооруженного конфликта должно уважать и охранять помещения представительства с имуществом и архивами», – подчеркнул Полищук, передает ТАСС.

    Глава департамента МИД подчеркнул, что в равной степени «это относится и к российской дипломатической собственности на Украине».

    Он напомнил, что договор аренды на участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды земельного участка посольства России.

    Напомним, 10 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о решении московского Департамента городского имущества прекратить договоры аренды на участки, предоставленные для посольства Украины.

    Здания посольств Украины в Москве и России в Киеве пустуют с февраля 2022 года, когда между странами были разорваны дипотношения.

    Коментарии (7)
    8 апреля 2024, 00:40 • Новости дня
    Медведев: Лидеры США, Франции, Британии и ФРГ – соучастники теракта в «Крокусе»

    Дмитрий Медведев обвинили лидеров США, Франции, Британии и ФРГ в соучастии в теракте в «Крокусе»

    Медведев: Лидеры США, Франции, Британии и ФРГ – соучастники теракта в «Крокусе»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал лидеров США, Франции, Британии и ФРГ «соучастниками убийства» посетителей «Крокуc Сити Холла».

    «Настоящие наниматели – бандеровские ублюдки, ваши выкормыши. А соучастники этого убийства – все вы, Байден, Макрон, Сунак, Шольц и остальные», – передает слова Медведева ТАСС.

    Он подчеркнул, что террористы рассказали об «обещанном в Киеве миллионе рублей» и «окне на границе России и Украины».

    Ранее Медведев заявлял, что истинные организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» «пока прячутся в тени ИГ» (запрещено в России, признано террористическим), но следы ведут на Украину.

    При этом, по словам Медведева, очевидно, что президент Франции Эммануэль Макрон и высшие должностные лица стран НАТО являются спонсорами теракта.

    Медведев подчеркнул, что исполнители теракта религиозными фанатиками не являются.

    «Они примитивные наемные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять. Просто животные, человеческое отребье», – высказался Медведев.

    Он также добавил, что «очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта».

    «Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России», – подчеркнул зампред Совбеза России.

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    8 апреля 2024, 18:25 • Новости дня
    МИД призвал мировое сообщество лишить Киев возможности ядерного террора
    МИД призвал мировое сообщество лишить Киев возможности ядерного террора
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина встала на путь ядерного террора, миру необходимо противодействовать этому, заявили в МИД России на фоне ударов киевского режима по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

    «Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора», – заявили в МИД, передает ТАСС.

    Мировое сообщество и мировые организации, в особенности Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), должны лишить Киев возможности осуществлять террористические атаки на ядерные объекты, подчеркнули в ведомстве.

    Там добавили, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС, Москва намерена выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские объекты независимо от их местонахождения.

    В понедельник над территорией ЗАЭС был сбит украинский дрон-камикадзе, его обломки упали на кровлю шестого энергоблока.

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    8 апреля 2024, 12:20 • Новости дня
    Сенатор: Показания обвиняемых в теракте в «Крокусе» должны развеять сомнения в причастности Киева

    Сенатор Долгов: Выгораживая террористов, США прикрывают свою причастность к преступлениям Украины

    Сенатор: Показания обвиняемых в теракте в «Крокусе» должны развеять сомнения в причастности Киева
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западным странам не нужна правда о теракте в «Крокусе». Они хотят навязать своим гражданам удобную картинку, согласно которой Украина является невинным государством. А признания задержанных о кураторе в Киеве будут усиленно игнорироваться, сказал сенатор Константин Долгов. Ранее обвиняемый в теракте в «Крокусе» назвал имя координатора.

    «Западные лидеры по своей натуре являются «наперсточниками». Они привыкли врать и изворачиваться. С помощью ложных фактов Вашингтон и Брюссель выстраивают совершенно иную информационную реальность для своих граждан, в которой им удобно находиться. Трагедия в «Крокусе» это в очередной раз продемонстрировала», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Россия проводит тщательное расследование теракта. О том, что следы преступников ведут на Украину, говорит целая совокупность факторов. Казалось бы, показания самих обвиняемых о том, что некий Сайфулло из Киева помогал им координировать действия и планировать бегство, должны развеять последние вопросы даже у сомневающихся», – подчеркнул собеседник.

    «Однако западные государства продолжат обелять Украину. Им не нужна правдивая картина событий. Они готовы заменить ее на крайне надуманную версию собственного производства, лишь бы она соответствовала их интересам. Нельзя забывать и о том, что с помощью выгораживания реальных террористов, Вашингтон в том числе пытается прикрыть собственную причастность к преступлениям офиса Зеленского», – уточнил он.

    «В этой информационной борьбе против России они готовы поступиться любыми принципами. Некогда западные страны отстаивали свободу слова. Что теперь? Американским СМИ рассылаются указания, как именно нужно освещать трагедию в «Крокусе». Об объективности местных изданий в таких условиях не может идти и речи», – считает сенатор.

    «К сожалению, мы будем сталкиваться с попытками отрицать очевидное еще очень долго. Утихомирить завравшийся Запад сумеют лишь наши успехи в зоне СВО. А пока России важно продолжать свою работу: собирать больше доказательств о произошедшем теракте, полностью восстанавливать картину случившегося и рассказывать миру правду о том, кто стоит за этим», – резюмирует Долгов.

    Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора. Кадры допроса преступников были продемонстрированы на Первом канале. На видео преступники сообщили, что указания они получали от некого Сайфулло из Киева, который пообещал им выплатить по одному миллиону рублей после отхода на Украину.

    Отмечается, что названный человек занимался вербовкой, определял объект нападения и подсказывал, где злоумышленники могут взять оружие. Согласно данным, предоставленным телеканалу ФСБ, для террористов готовили два коридора для отъезда с территории Российской Федерации: рядом с деревнями Чуйковка и Сопыч Сумской области.

    Подчеркивается, что на данных территориях предварительно проводились операции по разминированию со стороны Украины. Обвиняемые добирались до указанного места на машинах со скоростью около 170 км/ч. По словам одного из преступников, планировалось, что они бросят автомобиль неподалеку от государственной границы, после чего им бы помогли покинуть страну.

    Задержать злоумышленников удалось в тот момент, когда им оставалось проехать до территории Украины всего лишь 141 км. Между тем МИД РФ в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что западным СМИ даны инструкции по освещению трагедии в «Крокусе».

    В частности, европейским и американским СМИ рекомендовали способствовать закреплению в обществе версии о причастности ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации). Кроме того, советовалось дискредитировать результаты официального расследования и продвигать различные конспирологические версии.

    «Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», – сообщает дипведомство.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в американской прессе умалчивают большое число деталей теракта в «Крокусе».

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    8 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Луговой: Следы трагедии в «Крокусе» ведут в Киев

    Депутат Луговой: Вашингтон и Брюссель всеми силами пытаются скрыть истину о теракте в «Крокусе»

    Луговой: Следы трагедии в «Крокусе» ведут в Киев
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Понимая, чем может закончиться признание вины офиса Зеленского, Вашингтон и Брюссель пытаются всеми силами сокрыть истину, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Луговой. Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» сообщили, что указания получали от некого Сайфулло из Киева.

    «Западные кураторы Украины, скорее всего, уже обладают правдивой информацией о теракте в «Крокусе». Разумеется, следы трагедии ведут нас в Киев. Понимая, чем может закончиться признание вины офиса Зеленского, Вашингтон и Брюссель пытаются всеми силами сокрыть истину от собственных граждан», – сказал Андрей Луговой, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

    «Напомню, на протяжении двух лет конфликта западные спецслужбы помогали ГУР и СБУ осуществлять теракты на территории России. В связи с этим не стоит ожидать того, что они могут признать вину Украины. Они поддерживали нашего противника, и ни при каких обстоятельствах не перестанут этого делать», – резюмирует Луговой.

    Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора. Кадры допроса преступников были продемонстрированы на Первом канале. На видео преступники сообщили, что указания они получали от некого Сайфулло из Киева, который пообещал им выплатить по одному миллиону рублей после отхода на Украину.

    Отмечается, что названный человек занимался вербовкой, определял объект нападения и подсказывал, где злоумышленники могут взять оружие. Согласно данным, предоставленным телеканалу ФСБ, для террористов готовили два коридора для отъезда с территории Российской Федерации: рядом с деревнями Чуйковка и Сопыч Сумской области.

    Подчеркивается, что на данных территориях предварительно проводились операции по разминированию со стороны Украины. Обвиняемые добирались до указанного места на машинах со скоростью около 170 км/ч. По словам одного из преступников, планировалось, что они бросят автомобиль неподалеку от государственной границы, после чего им бы помогли покинуть страну.

    Задержать злоумышленников удалось в тот момент, когда им оставалось проехать до территории Украины 141 км. Между тем МИД РФ в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что западным СМИ даны инструкции по освещению трагедии в «Крокусе».

    В частности, европейским и американским СМИ рекомендовали способствовать закреплению в обществе версии о причастности ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации). Кроме того, советовалось дискредитировать результаты официального расследования и продвигать различные конспирологические версии.

    «Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», – сообщает дипведомство. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в американской прессе умалчивают большое число деталей теракта в «Крокусе».

    Коментарии (9)
    8 апреля 2024, 14:37 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности стать «третьей силой» в конфликте России и Украины
    Лукашенко заявил о готовности стать «третьей силой» в конфликте России и Украины
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна могла бы сыграть роль «третьей силы» в конфликте между Россией и Украиной.

    Лукашенко отметил, что не понимает, зачем Украине обострять отношения с Белоруссией, ведь «когда два государства, один народ фактически, столкнулись лоб в лоб, всегда нужна третья сила», передает ТАСС.

    «И в данном случае так вырисовывалось, что Беларусь и России нужна будет такая – миролюбивая, спокойная, – и Украине», – сказал он, принимая кадровые решения, его слова приводит агентства БелТА.

    Белорусский лидер также высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, отметив, что тот «начинает цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам». «Я не знаю, Владимиру Александровичу Зеленскому зачем это», – сказал Лукашенко.

    По его словам, президент России Владимир Путин «очень аккуратен, осторожен», так как «понимает: рано или поздно все равно к миру придем». «Какой мир будет, – это уже зависит от них, это не наш вопрос. Но Беларусь, спокойная, миролюбивая, им нужна будет», – добавил Лукашенко.

    Он также заявил, что не держит обиды на украинских военных, которые «себя ведут более-менее аккуратно, осторожно», хотя и «делают свое дело, грязное дело с этими терактами, атаками и прочее».

    Ранее Лукашенко заявил о попытках уберечь Белоруссию от «горячей войны».

    Коментарии (2)
    8 апреля 2024, 17:23 • Новости дня
    Кучма сравнил Россию и Украину с Каином и Авелем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Россия были братскими народами, но сейчас это не так, заявил в интервью японскому изданию Kyodo Леонид Кучма, занимавший пост украинского президента в 1994–2005 годах.

    Отвечая на высказывание журналиста о том, что русских и украинцев считают братскими народами, Кучма выразил мнение, что Украина лишилась брата в лице России, передает Ura.ru.

    Экс-президент Украины отметил, что между братьями имеет место неприязнь и даже ненависть, и вспомнил библейский сюжет о Каине и Авеле. По мнению Кучмы, Украине в сложившейся ситуации отводится роль Авеля.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что русские и украинцы – это один народ, а не два братских народа.

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    6 апреля 2024, 11:30 • Новости дня
    Ту-95МС совершили 12-часовой полет над Чукотским морем
    Ту-95МС совершили 12-часовой полет над Чукотским морем
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Два стратегических ракетоносца Ту-95МС российской дальней авиации совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что продолжительность полета составила более 12 часов, в ходе которых экипажи Ту-95МС отработали задачи по совершенствованию летной выучки и выполнению полетов над морской акваторией.

    Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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    8 апреля 2024, 05:44 • Новости дня
    Суд продлил арест бывшему следователю «громких» дел Александру Избенко

    Басманный суд продлил арест бывшему следователю Следкома России Александру Избенко

    Tекст: Денис Тельманов

    Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Александра Избенко, бывшего заместителя главы управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России, который обвиняется растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК России).

    Суд не удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Избенко на домашний арест, срок содержания под стражей продлен до 12 июня 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

    Напомним, что Избенко участвовал в расследовании ряда громких дел, включая авиакатастрофу во Внуково, теракт над Синаем и стрельбу в казанской школе.

    В ноябре 2023 года Избенко был задержан и арестован.

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    6 апреля 2024, 08:42 • Новости дня
    В Киевской области в результате взрывов повреждено предприятие

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на субботу в поселке городского типа Макарове Киевской области в результате взрывов было повреждено одно из частных предприятий, сообщил на украинском канале ТСН Макаровский председатель Вадим Токарь.

    По его словам, во время работы воздушной тревоги сработала ПВО, обломки сбитых ракет повредили помещение предприятия, передает РИА «Новости».

    Токарь заверил, что в результате происшествия никто не пострадал.

    Напомним, в марте Россия нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины.

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    6 апреля 2024, 09:17 • Новости дня
    ВС России уничтожили грузовик со снарядами ВСУ на Гуляйпольском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Российские артиллеристы нанесли точный удар по грузовому автомобилю, перевозившему боеприпасы ВСУ, на Гуляйпольском направлении, рассказал наводчик САУ 2С5 «Гиацинт-С» 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» группировки войск «Восток» с позывным «Юрич».

    По его словам, ВС России получили координаты выгрузки боекомплекта, произвели расчеты, навели орудие и вторым снарядом поразили цель, передает РИА «Новости».

    Известно, что грузовой автомобиль стоял возле частных домов, когда в него попали выстрелом артиллеристы ВС России.

    «Юрич» добавил, что его расчет выполняет задачи по контрбатарейной борьбе, уничтожению вражеских укреплений и хранилищ боеприпасов.

    Уничтожение грузовика со снарядами ВСУ стало серьезным ударом по их боеспособности на Гуляйпольском направлении.

    Ранее «Гиацинты» поразили ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе.

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    7 апреля 2024, 22:11 • Новости дня
    В Орске подтоплены более 6,6 тыс. жилых домов

    В Орске подтоплены более 6,6 тыс. жилых домов, эвакуировано более 2 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В Орске под водой оказались 6 тыс. 641 жилой дом, эвакуировано более 2 тыс. человек, в том числе 689 детей, сообщает администрация Оренбургской области.

    «Наиболее сложная обстановка в Орске. Подтоплен 6 641 жилой дом с приусадебным участком. Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей. В близлежащих ПВР размещены 1052 человека, в том числе 160 детей», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы правительства региона.

    Отмечается, что власти развернули для пострадавших от наводнения 33 пункта временного размещения на 23 тыс. 325 мест.

    Напомним, что 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, в зону затопления попали несколько поселков, из которых началась массовая эвакуация людей

    В Оренбург прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков, в области действует режим ЧС на федеральном уровне.

    Ранее сообщалось, что в связи с частичным затоплением Орска стационарная медицинская помощь в плановой форме временно прекращена.

    В Орске оказывается преимущественно экстренная и неотложная стационарная помощь в двух стационарах, расположенных вне зоны затопления.

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    6 апреля 2024, 08:19 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ в Белгороде повреждены 12 домов

    Tекст: Александра Юдина

    В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде повреждены 12 многоквартирных домов, детская поликлиника, спортивный комплекс и частный дом в поселке Дубовое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что 12 многоквартирных домов получили различные повреждения, в 18 квартирах выбиты окна. Пострадали фасад и окна детской поликлиники №4, кровля спортивного комплекса «Луч» и фасад коммерческого предприятия. Кроме того, предварительно, повреждены три автомобиля.

    Гладков отметил, что зафиксированы также повреждения в поселке Дубовое – полностью сгорел один частный дом, а в четырех многоквартирных домах посечены фасады, в 21 квартире выбиты окна.

    Губернатор добавил, что ситуация находится под контролем, на местах работают аварийные службы.

    Утром в субботу над Белгородской областью были сбиты украинские ракеты РСЗО «Вампир».

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    7 апреля 2024, 23:35 • Новости дня
    В Орск прибыл второй эшелон отряда «Центроспас» в составе 50 человек

    В Орск для помощи жителям затопленных домов прибыл второй эшелон отряда «Центроспас» в составе 50 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Второй эшелон отряда «Центроспас» из 50 человек прибыл в город Орск Оренбургской области, где затопило свыше 6 тыс. домов из-за паводка и разрушения плотины на реке Урал.

    По информации правительства региона, в Орске подтоплены более 6,6 тыс. жилых домов с приусадебными участками, более 2 тыс. человек, в том числе 689 детей, эвакуированы, передает ТАСС.

    Отмечается, что в город также прибыл эшелон курсантов Уральского института ГПС МЧС России, в котором находятся 125 человек и два плавсредства.

    Всего жителям Орска в связи с паводком в круглосуточном режиме помогают более 700 спасателей МЧС России. В  работах задействованы дополнительные группировки отряда «Центроспаса» МЧС России, ГУ МЧС России по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС России.

    В близлежащих пунктах временного размещения граждан находятся 1 052 человека, среди которых 160 детей.


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    8 апреля 2024, 21:16 • Новости дня
    Политолог сравнил освобождение Крыма 80 лет назад и его возвращение в Россию в 2014 году

    Политолог Данилин: Освобождение Крыма 80 лет назад и его возвращение в Россию в 2014 году – события одного порядка

    Политолог сравнил освобождение Крыма 80 лет назад и его возвращение в Россию в 2014 году
    @ Евгений Халдей/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия всегда приходит за своим, как во время освобождения Крыма от немецких захватчиков 80 лет назад, так и в 2014 году, когда полуостров возвращался домой. Сегодня республика, несмотря на западные санкции и удары ВСУ, развивается как никогда раньше, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Напомним, 80 лет назад началась Крымская наступательная операция Красной армии.

    «Освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков 80 лет назад и возвращение полуострова в родную гавань в современности – это, безусловно, события одного порядка. На этой земле зародилось наше православие и за нее проливали кровь наши предки в разные войны. Россия всегда приходит за своим и не терпит внешнего вмешательства в собственные дела», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы.

    «Сегодня полуостров стал жемчужиной нашей страны. Несмотря на санкции и попытки ударов со стороны ВСУ, Крым продолжает активно развиваться. Внушительные суммы средств выделяются на реализацию различных проектов в Крыму и Севастополе. Были построены, например, Симферопольский аэропорт и трасса «Таврида», – отмечает собеседник.

    «Ничего сопоставимого по масштабам не было за все время нахождения Крыма и Севастополя в составе Украины. Тогда территории не развивались вовсе. Жители полуострова это прекрасно знают и видят. Улучшение жизни стало возможно только благодаря воссоединению полуострова c Россией», – резюмировал Данилин.

    Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года. Тогда войска 4-го Украинского фронта, прорвав оборону противника южнее Сиваша и на Перекопском перешейке, устремились с севера полуострова в сторону Джанкоя и Симферополя. Чуть позже к боевым действиям присоединилась отдельная Приморская армия, которая атаковала со стороны Керчи.

    Наступление стало возможным благодаря тому, что Красная армия закрепилась на Перекопском перешейке, заняла плацдармы на южном берегу Сиваша и Керченском полуострове. Чтобы прикрыть данные участки, немецкой армии пришлось рассеять свои силы.

    В ведомстве отмечают, что успех Крымской наступательной операции во многом был обеспечен стремительностью выдвижения советских войск, их решительностью, которые они проявили в самом начале наступления. До подхода к Севастополю средний темп продвижения Красной армии составлял около 20 км в сутки (максимальный – до 65 км). В таких условиях немецкие подразделения не могли закрепиться на промежуточных рубежах обороны и вынуждены были отступать.

    Уже 11 апреля красноармейцы освободили Керчь, а 13-го – Симферополь. 5 мая советские войска приступили к штурму Севастополя. Они смогли освободить город спустя четыре дня. Наступление завершилось 12 мая 1944 года окончательным разгромом 17-й германской армии противника на мысе Херсонес.

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