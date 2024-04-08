Рассуждения о расколе со стороны людей, покинувших страну, – это еще и форма психотерапии. В их оптике Россия должна была разлететься на мелкие осколки. Они бежали в том числе для того, чтобы разлет им не повредил. Но этот, казалось бы, запрограммированный сценарий все никак не реализуется.4 комментария
Эксперт: Цель заказных рецензий игры «Смута» – не критиковать, а дискредитировать
Эксперт Ремесло назвал объяснил появление негативных рецензий игры «Смута» в СМИ-иноагентах
После выхода первой отечественной компьютерной исторической игры «Смута» в признанных иноагентами СМИ появились негативные рецензии. Их задача дискредитировать отечественный ролевой экшен, считает член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло.
«В различных иноагентских СМИ (Медуза*, Новая Газета и т. д.) как по команде вышли разгромные «рецензии». Их задача – не критиковать, а дискредитировать», – написал Ремесло в своем Telegram–канале.
«Причины вполне понятны – ключевой идеей игры является противостояние польскому нашествию, то есть попытке Запада уничтожить Россию. Именно этот «антипольский» дискурс явился главной причиной того, что на игру натравили иноагентов при поддержке ботов», – полагает он.
Он напомнил, что в России долгое время доминировали западные игры. «И появление первой большой игры по русскому произведению, на тему русской истории следует приветствовать в любом случае, учитывая перспективы развития такого контента. С помощью «Смуты» шаг сделан хороший и в правильную сторону», – подчеркнул член ОП.
Историческая приключенческая игра «Смута», посвященная Смутному времени, была официально презентована в Нижнем Новгороде в начале апреля. Разработка проекта ведется с 2022 года компанией «Сайберия Нова» при поддержке Института развития интернета.
С момента релиза игры разработчики «Смуты» выпустили уже два патча, которые исправили проблемы в квестах, глобальных механиках и механике образов главного героя. Также выполнены работы по улучшению скорости установки игры и патчей. Разработчики сейчас решают проблему вылета игры при запуске, с которой столкнулся ряд игроков. Установлено, что в ряде случаев проблему помогает решить обновление Windows 10 до версии 22h2.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента