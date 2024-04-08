Студенты-иностранцы и волонтеры со всей России начали оказывать помощь жителям Белгородской области

В рамках гуманитарной миссии представители Народного фронта, ВСКС и волонтерских движений, в том числе «Народные полки», добровольцы из регионов России, а также студенты-иностранцы БелГУ из Сирии, Латинской Америки, Нигерии и других, Белгороде презентовали конвейер, специально созданный для того, чтобы собирать наборы с гуманитарной помощью быстро и эффективно. Чаще всего такие наборы состоят из средств гигиены и медикаментов, школьных принадлежностей, канцелярии. Волонтеры также собирают для военных, защищающих Белогорье, стройматериалы для укрепления блиндажей, закупают портативные генераторы, делают окопные свечи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Ребята-спасатели еще в феврале два года назад начали совместную работу в Ростове-на-Дону. Она организована таким образом, что люди оперативно выезжают в зону ЧС, в места прилета вражеских снарядов – туда, где труднее всего. Местным жителям не хватает продуктов, поэтому Народный фронт занимается ресурсным обеспечением. Сегодня мы усиливаем нашу гуманитарную миссию, потому что, к сожалению, регион под ударом террористических сил», – сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

«Расширение гуманитарной миссии – очень важная задача сейчас, чтобы обеспечить людей всем необходимым. Кроме того, мы готовы выезжать для ликвидации аварийных ситуаций, проведения восстановительных работ, разбора завалов и т. д. Мы с Народным фронтом в нужный момент объединяемся и работаем в большой команде. Добровольцы, которые здесь находятся, уже подружились, у всех хорошие взаимоотношения», – рассказал советник руководителя общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» по практической подготовке Антон Гладилин.

«Мы, с учетом предыдущего опыта, объединяем молодежь России. Работаем совместно с волонтерами, которые находятся на Белгородской земле, привлекаем студентов из других регионов, которые уже были в Донбассе и умеют выезжать с гуманитарным грузом. Это важно еще и потому, что они видят происходящее и делятся впечатлениями с другими. Студенты из глубинки Хакасии, например, видят ту правду, которую не всегда и по телевизору увидишь, потом возвращаются домой и рассказывают. Такое объединение и молодежного движения, и гуманитарного очень важно сегодня», – сказал и. о. начальника объединенного гуманитарного штаба Народного фронта и ВСКС Василий Бочкарев.



Так, благодарность Народного фронта получила директор продуктового магазина в Белгороде Екатерина Турчак. Во время обстрела ВСУ женщина не растерялась и смогла оказать раненому помощь, воспользовавшись аптечкой Народного фронта. Такие аптечки общественники начали раздавать в городе с первых дней массированных атак. «Когда сработала сирена, мы вместе с покупателями спрятались в подсобном помещении. По звукам стало ясно, что обстреливается район где-то очень близко. Я вышла из укрытия и увидела раненых на улице. Вспомнила, что рядом есть аптека, там мне дали аптечку Народного фронта, мне помогли наложить жгуты людям до приезда скорой помощи. Важно всем не оставаться равнодушными, каждый может спасти чью-то жизнь», – рассказала Турчак.

«Когда я был в Сирии, я работал и там волонтером. Я люблю помогать. Сейчас я приехал учиться сюда, в Белгородскую область, и вижу, что людям нужна моя помощь. То, что происходит, – очень плохо. И мы должны помогать людям, этого требует от нас наша человечность», – поделился сириец, волонтер, студент БелГУ Абдуль Раззак Талджеббини.

За время работы в Белгородской области в период массированных обстрелов волонтеры объединенного гуманитарного штаба Народного фронта выезжали в Шебекино: эвакуировали маломобильных граждан, развозили гуманитарную продуктовую помощь, гигиенические наборы, а также пекли хлеб для жителей. Добровольцы помогали не только людям, но и животным: передавали стройматериалы и корма местному приюту. Выезжали в Грайворонский городской округ и поддерживали жителей, которые приняли решение не покидать свои дома. Волонтеры регулярно навещали бойцов. Передавали им продовольствие и строительные материалы. Эта работа продолжается.