Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.3 комментария
Ведущий европейский производитель радаров Thales вдвое нарастил производство
Politico: Ведущий европейский производитель радаров Thales вдвое нарастил производство
Французский производитель радиолокационных станций (РЛС) Thales вдвое нарастит производство мобильных радиолокационных систем Ground Master (GM) 200 и 400 для защиты воздушного пространства Франции, сообщило европейское издание газеты Politico.
Как пишет издание, речь идет о цифровых 3D-радарах GM 200 и GM 400, способных установить местоположение летательных объектов на расстоянии 350 км и 500 км, передает ТАСС.
По словам главы управления производства многоцелевых радаров компании Ива Декурвьера, ранее Thales ежегодно производила около 10 радаров, то теперь их планируется производить минимум вдвое больше.
По данным Politico, Thales считается лидером по производству радаров в Европе. В мире она уступает только американским компаниям Raytheon и Lockheed Martin.
Ранее польские компании нарастили производство тротила из-за конфликта на Украине.