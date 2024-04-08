Песков дал оценку ситуации в затопленном Орске

Песков отметил стойкость жителей затопленного Орска

Tекст: Вера Басилая

Песков отметил, что жители Орска заслуживают высокой оценки, как они стоически переносят неудобства, которые принесла природа. По его словам, стоит отметить и работу местных властей, которые тоже являются жителями этих районов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что второй эшелон отряда «Центроспас» из 50 человек прибыл в Орск Оренбургской области, где затопило свыше 6 тыс. домов из-за паводка и разрушения плотины на реке Урал.

В администрации Оренбургской области сообщили вечером воскресенья, что в Орске под водой оказался 6 тыс. 641 жилой дом, эвакуировано более 2 тыс. человек, в том числе 689 детей.