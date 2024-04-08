Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.3 комментария
Песков дал оценку ситуации в затопленном Орске
Песков отметил стойкость жителей затопленного Орска
Жители затопленного Орска в Оренбургской области стойко переносят паводок, местные власти работают, не желая себя, в зоне природного бедствия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что жители Орска заслуживают высокой оценки, как они стоически переносят неудобства, которые принесла природа. По его словам, стоит отметить и работу местных властей, которые тоже являются жителями этих районов, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что второй эшелон отряда «Центроспас» из 50 человек прибыл в Орск Оренбургской области, где затопило свыше 6 тыс. домов из-за паводка и разрушения плотины на реке Урал.
В администрации Оренбургской области сообщили вечером воскресенья, что в Орске под водой оказался 6 тыс. 641 жилой дом, эвакуировано более 2 тыс. человек, в том числе 689 детей.