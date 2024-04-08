Урок «Разговоры о важном» в школах посвятили Дню Космонавтики

Tекст: Ольга Никитина

12 апреля 1961 года весь мир был потрясен сообщением о начале новой эры космических полетов – советский космонавт Юрий Гагарин облетел планету Земля на орбитальном космическом корабле «Восток». Ежегодно 12 апреля в России отмечается День космонавтики.

В понедельник школьники и студенты России, в рамках занятия «Я вижу Землю! Это так красиво!» из цикла встреч «Разговоры о важном», вспомнили об истории освоения человечеством космического пространства, поговорили о мечтах и их реализации, узнали о современных технологиях в области исследования космоса и интересные факты из биографии Юрия Гагарина.

Почетным гостем занятия стал Герой Российской Федерации, летчик-космонавт, первый в мире ученый – командир корабля Сергей Николаевич Рязанский. «Зачем люди летают в космос и почему так мечтают там оказаться?», «О чем Вы думали, когда смотрели на нашу планету из космоса?» – на эти и многие другие вопросы ответил Сергей Рязанский в ходе занятия.

«Людям всегда хочется идти в неизведанное, открывать неоткрытое и позвать непознанное», – отмечает Сергей Николаевич в своем диалоге со школьниками и студентами нашей страны.

Человечеству предстоит ответить еще на множество вопросов, связанных с космосом. Кто знает, возможно, ответы на эти вопросы найдет кто-то из тех, кто сейчас сидит за партами.

В ходе занятия школьники обсудили с классными руководителями и советниками директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, что полеты в космос – это результат огромного труда большого коллектива ученых, рабочих, космонавтов, которые обеспечили первенство нашей Родины в освоении космического пространства и продолжают эту работу по сегодняшний день.

С 5 сентября 2022 года в образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 1-11 классов, а также студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего общего образования, еженедельно проводятся информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном». Цикл классных часов дает возможность детям обсудить волнующие, интересные, содержательные темы со своим классным руководителем, а педагогу интегрировать государственные ценности в процесс воспитания, органично соединить обучение с воспитанием.