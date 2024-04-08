Российские войска в зоне СВО улучшили положение на трех направлениях

Tекст: Алексей Дегтярев

На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи поразила живую силу и технике 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ у Клещеевка и Красного в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона потеряла свыше 460 человек, два танка, две БМП, , американскую гаубицу М777, польскую САУ Krab, САУ «Акация», САУ «Гвоздика» и две американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На Купянском направлении «Западная» группировка поразила подразделения 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР).

Там ВСУ потеряли до 25 человек, две боевые бронированные машины, САУ «Акация», гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-20 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила пять контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й, 74, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад у Новгородского, Новокалиново и Бердычей в ДНР.

Там украинская сторона потеряла до 325 человек, шесть боевых бронированных машин, гаубицу М777 и САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Урожайного и Старомайорского в ДНР.

Там украинская сторона потеряла до 80 человек, танк, американскую САУ М109 Paladin и британскую гаубицу FН-70.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Работино, Степового и Павловки в Запорожской области.

Украинская сторона потеряла до 50 человек, три танка, САУ М109 Paladin и две американских гаубицы М119, а также гаубицу Д-30.

Авиация, ракетные войска, артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах.

Средства ПВО сбили 291 украинский дрон, три французские авиационные управляемые бомбы Hammer и четыре снаряда РСЗО HIMARS.

С начала СВО уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 19681 дрон, 499 ЗРК, 15725 танков и других бронемашин, 1266 машин РСЗО, 8732 орудия полевой артиллерии и миномета.