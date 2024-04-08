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Глава МАГАТЭ назвал атаку на ЗАЭС «безрассудной»
Глава МАГАТЭ назвал атаку украинских сил на ЗАЭС «безрассудной»
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал атаку беспилотников на Запорожскую АЭС «безрассудной».
«Это явное нарушение базовых принципов защиты крупнейшей АЭС в Европе. Такие безрассудные атаки значительно повышают риск серьезной ядерной аварии. Они должны немедленно прекратиться», – приводит заявление Гросси ТАСС.
По данным МАГАТЭ, повреждения в шестом блоке не повлияли на ядерную безопасность, однако в организации назвали атаку «серьезным инцидентом, потенциально способным нарушить целостность системы защитной оболочки реактора».
Постпред России в Вене Михаил Ульянов назвал атаку украинских беспилотников на Запорожскую АЭС нарушением пяти принципов по защите станции, которые были озвучены на Совбезе ООН в прошлом году.
В мае 2023 года Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
Следственный комитет России приступил к расследованию обстрела Запорожской АЭС, в результате которого пострадали три человека. В СК пообещали установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить акты ядерного терроризма, совершенные киевским режимом в отношении Запорожской АЭС.
Она подчеркнула, что атаки украинских беспилотников на ЗАЭС создают угрозу не только для безопасности России, но и для всего мира.
Захарова задалась вопросом, сколько еще раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и президент Украины Владимир Зеленский «прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито».
Она также обратилась к президентам США Джо Байдену, Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу с вопросом, осознают ли они, что их подопечные на Банковой могут привести к тому, что от живой природы ничего не останется.
Госкорпорация «Росатом» назвала беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и призвала руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на эти действия.