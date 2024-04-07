В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.4 комментария
В Белом доме не увидели свидетельств нарушений Израилем гуманитарного права
США все еще не видят свидетельств того, что Израиль нарушает международное гуманитарное право в секторе* Газа, заявил в интервью телеканалу CBS координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Также Кирби подчеркнул, что власти США «всерьез относятся» к действиям израильских военных в отношении мирного населения и работников гуманитарных организаций, передает РИА «Новости».
Ранее США потребовали от Израиля подписать письменные гарантии соблюдения международного права при использовании американского оружия и доступа гуманитарной помощи в секторе Газа.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ