По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.0 комментариев
США потребовали от Израиля гарантий соблюдения международного права
Axios: США требуют от Израиля гарантий соблюдения международного права в Газе
США требуют от Израиля к середине марта подписать письменные гарантии соблюдения международного права при использовании американского оружия и доступа гуманитарной помощи в секторе Газа, сообщил портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.
Как пишет портал, администрация Байдена на срок до середины марта установила Израилю требование подписать письмо с предоставлением гарантий соблюдения международного права при использовании оружия США и разрешения ввоза гуманитарной помощи в Газу, передает РИА «Новости». Израилю предстоит решить, кто в правительстве подпишет документ.
Как отметил американский чиновник, такие же письма были предоставлены ряду других стран, использующих американское оружие. Портал эти государства не называет.
Ранее президент США Джо Байден в эфире канала NBC заявил, что правительство Израиля приняло решение не участвовать в боевых действиях во время священного для мусульман месяца Рамадан, чтобы освободить удерживаемых движением ХАМАС заложников.