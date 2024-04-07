В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.4 комментария
Экспертов МАГАТЭ проинформировали о взрыве беспилотника на Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорится на странице МАГАТЭ в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции, передает РИА «Новости».
Представители ЗАЭС сообщили МАГАТЭ о детонации беспилотника на объекте. Агентство подтвердило данную информацию, заявив, что она соответствует их наблюдениям.
Ранее сообщалось, что прилеты дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксированы в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик.