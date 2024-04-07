Названа сумма ущерба жилью от наводнения в Оренбургской области

Минстрой оценил ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области более чем в 21 млрд рублей

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, с учетом установленной Минстроем РФ стоимости 1 квадратного метра жилья предварительный объем средств на меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 млрд рублей, передает ТАСС.

Он также отметил, что на данный момент ведутся работы по оценке ущерба, причиненного стихийным бедствием, и точная сумма будет известна позднее.

В воскресенье паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера.

Ранее сообщалось, что ситуация с паводком в Оренбургской области осложнится обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки.

В субботу утром появились сообщения о том, что насыпная дамба в городе Орск Оренбургской области не выдержала напора воды и полностью разрушилась. По предварительной оценке, паводком подтоплено более 4 тыс. жилых домов и более 10 тыс. жителей. Под водой оказалась половина Старого города в Орске.