Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.37 комментариев
Воздушную тревогу объявили на севере Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали в северных районах Израиля, предупреждая об угрозе обстрела, сообщила армейская пресс-служба.
Как говорится в сообщении, на севере Израиля прозвучали сирены, подробностей при этом не приводится, передает ТАСС.
Между тем глава израильского Минобороны Йоав Галант после совещания по «оценке оперативной ситуации» заявил, что что оборонное ведомство готово к реагированию в случае любого сценария, который может развиться в отношении Ирана.
Напомним, ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела были убиты два иранских генерала и пять офицеров КСИР. МИД Ирана заявил, что Тегеран может принять ответные меры.