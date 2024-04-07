Российские войска отразили 11 контратак ВСУ на Авдеевском направлении

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Авдеевском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю, а также отразили 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 115-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка ДНР.

Отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

В Минобороны уточнили, что на Купянском направлении российские войска отразили контратаки ВСУ и поразили две САУ «Акация», 122-мм САУ «Гвоздика», гаубицу Д-20, РСЗО «Ураган», «Град», РЛС AN/TPQ-50 и станцию РЭБ «Нота».

Кроме того, на Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи, отразив девять контратак ВСУ. Уничтожены гаубица М777, два орудия М119, гаубица FН70, САУ PzH 2000, три гаубицы Д-20, САУ «Акация», три гаубицы Д-30, склад боеприпасов и три станции РЭБ «Нота».

В пресс-службе указали, что на Южно-Донецком направлении ВС РФ улучшили тактическое положение, поразив формирования нацгвардии и теробороны. Уничтожены танк, шесть автомобилей, гаубица М777 и склад боеприпасов.

В ведомстве добавили, что на Херсонском направлении российские войска поразили скопления живой силы ВСУ. Потери противника: 25 человек, три автомобиля, две гаубицы М777, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ уничтожены склад с БПЛА НАТО, две ПУ ЗРК С-300, РЛС П-18, а также живая сила и техника ВСУ в 107 районах. Сбиты 293 БПЛА и четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».

Всего с начала спецоперации уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 19 390 БПЛА, 499 ЗРК, 15 709 танков и ББМ, 1266 РСЗО, 8715 орудий и минометов, 20 740 единиц автотехники.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении.