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ВС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском
МО: Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском
Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении, сообщило Минобороны России.
Как говорится в сообщении, артиллеристы группировки войск «Запад» после получения данных разведки из гаубицы Д-30 за две минуты уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ под Купянском, передает РИА «Новости».
В Минобороны добавили, что орудия неприхотливы в обслуживании и имеют большой запас прочности, что дает российским военным уверенность в том, что «тридцатка» всегда прикроет и не подведет.
Ранее ударная группа вертолетов ВКС России поразила опорный пункт и живую силу ВСУ на Купянском направлении.