Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.37 комментариев
Подполье обесточило военную часть ВСУ под Одессой
Подполье обесточило цех по производству БПЛА и военную часть ВСУ под Одессой
Пророссийское подполье в Одессе обесточило украинскую военную часть ВСУ в поселке Авангард и производство беспилотников для ВСУ в Хлебодарском под Одессой, сообщил координатор николаевского под подполья Сергей Лебедев, со ссылкой на коллег-одесситов.
По его словам, подпольщики уничтожили распределительный щит и оставили без света военную часть номер А1620 в поселке Авангард и цех, где шло производство БПЛА в Хлебодарске, передает РИА «Новости».
Ранее подпольщики подожгли бойцов ВСУ в Купянске.