Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.34 комментария
Российский боксер завоевал титул чемпиона мира по версии IBF
Россиянин Муртазалиев стал чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации
Российский боксер Бахрам Муртазалиев победил Джека Кулькая из Германии и стал чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 кг.
Муртазалиев одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде из 12 возможных. Бой прошел в немецком Фалькензе, передает ТАСС.
31-летний Муртазалиев одержал 22 победы (16 нокаутом), ни разу не проигрывал поединок на профессиональном ринге. Он живет в США. 38-летний Кулькай потерпел пятое поражение. На его счету 33 победы (14 нокаутом).
Напомним, престижными боксерскими чемпионскими титулами также обладают россияне Артур Бетербиев (пояса Всемирного боксерского совета, IBF и WBO, вес до 79,38 кг), Дмитрий Бивол (WBA, до 79,38 кг) и Евгений Тищенко (пояс WBA, до 101,6 кг).