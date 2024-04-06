Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.12 комментариев
Топ-менеджер «Телеспорт груп» отправлен под домашний арест в Москве
Топ-менеджер «Телеспорт груп» отправлен под домашний арест в Москве за мошенничество
Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора ООО «Телеспорт груп» Петра Макаренко по делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда.
В суде отметили, что было удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 30 суток, передает ТАСС.
Ранее по деду о мошенничестве был арестован поставщик бронежилетов для Минобороны глава ООО «ГК «Пикет» Андрей Есипов.