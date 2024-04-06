Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.4 комментария
Поставщика бронежилетов для Минобороны арестовали по делу о мошенничестве
«Коммерсант»: Поставщика бронежилетов для Минобороны арестовали по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца главу ООО «ГК «Пикет» Андрея Есипова по делу о мошенничестве при исполнении контракта Минобороны на поставку 20 тыс. бронежилетов и «плитников».
Известно, что Есипова подозревают в хищении 2 млрд рублей. Следствие считает, что он мог скрыться или оказать давление на участников расследования, используя свои связи в органах госвласти и военном ведомстве, передает «Коммерсант».
Сам Есипов при этом вину не признал.
Ранее в Мещанском суде Москвы вынесен приговор бывшему заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову по делу о хищении 603 млн рублей.