«Коммерсант»: Поставщика бронежилетов для Минобороны арестовали по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей

Tекст: Александра Юдина

Известно, что Есипова подозревают в хищении 2 млрд рублей. Следствие считает, что он мог скрыться или оказать давление на участников расследования, используя свои связи в органах госвласти и военном ведомстве, передает «Коммерсант».

Сам Есипов при этом вину не признал.

Ранее в Мещанском суде Москвы вынесен приговор бывшему заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову по делу о хищении 603 млн рублей.