Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.8 комментариев
Подача воды в домах в зоне подтопления Орска приостановлена из-за кишечной инфекции
В Орске, где ранее произошло подтопление из-за прорыва дамбы, приостановлена подача воды в жилые дома, попавшие в зону ЧС.
Это связано с необходимостью проведения промывки и дезинфекции водопровода, передает ТАСС.
За двое суток 18 человек обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции, 8 из них госпитализированы.
Решение о приостановке подачи воды было принято Роспотребнадзором и оперативным медицинским штабом. Сообщается, что ситуация находится на контроле властей.