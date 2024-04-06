В Приднестровье возбудили дело о диверсии после атаки беспилотника на воинскую часть

Лариса Гузеева начала передвигаться в инвалидной коляске

Лариса Гузеева начала передвигаться на коляске после перелома ноги

Tекст: Кристина Цыцура

Гузеева сообщила, что сломала ногу, и ей предстоит встреча со своими фанатами в Ессентуках. «А я на коляске, потому что здесь такой километраж, что мне, конечно, ни на каких костылях не дойти до самолета», – передает «Московский комсомолец» слова телеведущей.

На видео рядом с Гузеевой идет актер Эвклид Кюрдзидис, который несет ее костыли. Гузеева пошутила, что он ее верный оруженосец.

Ранее Лариса Гузеева раскрыла новую концепцию шоу «Давай поженимся».