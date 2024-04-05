Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
Приднестровье сообщило об атаке дрона на свою воинскую часть
Беспилотник произвел атаку на воинскую часть в Рыбницком районе непризнанного Приднестровья, об этом сообщило министерство госбезопасности республики.
Нападение произошло в 14.35 мск, дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Минобороны ПМР, в шести километрах от приднестровско-украинской границы, сообщило ведомство, передает ТАСС.
Целью стала радиолокационная станция, она получила незначительные повреждения. Жертв нет.
В марте дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье, произошел взрыв.