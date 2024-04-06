Напавший на губернатора Мурманской области выразил готовность извиниться

Tекст: Александра Юдина

По его словам, мужчина купил нож в магазине и хранил его в автомобиле. На встречу с жителями, где произошло нападение, он зашел на 10-15 минут, передает ТАСС.

Известно, что в момент нападения мужчина был трезв.

Быданов добавил, что готов принести извинения после окончания следствия.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня.

Ранее совершивший покушение на главу Мурманской области назвал причину нападения.