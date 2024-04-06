Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.0 комментариев
Напавший на губернатора Мурманской области выразил готовность извиниться
Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александр Быданов утверждает, что был трезвым и не планировал нападение, а также заявил о готовности извиниться.
По его словам, мужчина купил нож в магазине и хранил его в автомобиле. На встречу с жителями, где произошло нападение, он зашел на 10-15 минут, передает ТАСС.
Известно, что в момент нападения мужчина был трезв.
Быданов добавил, что готов принести извинения после окончания следствия.
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня.
Ранее совершивший покушение на главу Мурманской области назвал причину нападения.