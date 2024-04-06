Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.0 комментариев
Совершивший покушение на главу Мурманской области назвал причину нападения
Совершивший покушение на главу Мурманской области Андрея Чибиса мужчина заявил, что причиной нападения стало «стечение обстоятельств».
Отмечается, что нападавший до сих пор не может объяснить, почему схватился за нож, однако заверяет, что сожалеет о содеянном, передает РИА «Новости».
Известно, что напавший на главу области сам был ранен при задержании, он не может передвигаться самостоятельно, при этом внешне выглядит спокойным, отвечает на вопросы журналистов.
После встречи Чибиса с жителями города Апатиты местный житель ранил чиновника ножом в живот. Его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое. После нападения губернатора доставили в больницу в Кировске, затем его перевели в областную больницу в Мурманске.