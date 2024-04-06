Совершивший покушение на главу Мурманской области назвал причину нападения

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что нападавший до сих пор не может объяснить, почему схватился за нож, однако заверяет, что сожалеет о содеянном, передает РИА «Новости».

Известно, что напавший на главу области сам был ранен при задержании, он не может передвигаться самостоятельно, при этом внешне выглядит спокойным, отвечает на вопросы журналистов.

После встречи Чибиса с жителями города Апатиты местный житель ранил чиновника ножом в живот. Его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое. После нападения губернатора доставили в больницу в Кировске, затем его перевели в областную больницу в Мурманске.

