Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
Чибиса перевели в областную больницу в Мурманске
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса доставили в областную клиническую больницу в региональной столице.
Чиновника транспортировали на машине скорой помощи, его сопровождала вооруженная охрана и сотрудники ДПС, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что после встречи Чибиса с жителями города Апатиты на него с ножом напал местный житель. Злоумышленник нанес главе Мурманской области удар ножом в живот, после чего попытался скрыться. Подозреваемого задержали. После нападения губернатора доставили в больницу в Кировске, его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.