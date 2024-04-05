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Врачи рассказали о состоянии губернатора Чибиса после нападения
Минздрав региона: Состояние губернатора Чибиса после нападения остается тяжелым
Глава Мурманской области Андрей Чибис по-прежнему находится в тяжелом состоянии после совершенного на него нападения, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.
«Состояние Андрея Владимировича остается тяжелым, в динамике – стабильным, соответствует тяжести ранения», – сказал Панычев, передает ТАСС.
Глава Мурманской области получает необходимое медобслуживание, для дальнейшего лечения его переведут в Мурманскую клиническую больницу, добавил министр.
Напомним, в Апатитах местный житель напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Газета ВЗГЛЯД писала, что преступника обезвредил росгвардеец, недавно вернувшийся из зоны СВО.