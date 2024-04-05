Ветеран СВО спас жизнь губернатору Чибису

Tекст: Олег Исайченко

В Апатитах было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. ЧП произошло в четверг вечером после встречи главы региона с местными жителями. О проведении мероприятия за два дня до этого было объявлено в его Telegram-канале. Разговор состоялся в доме культуры.

Когда Чибис выходил из ДК, на него набросился неизвестный и нанес удар ножом. Губернатор самостоятельно дошел до машины, после чего был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. В медучреждении провели срочную операцию, она продлилась больше часа.

Главный врач ЦГБ Юрий Ширяев сообщил, что губернатор находится в реанимации. Состояние пациента он оценил как тяжелое. При этом, по словам врача, Чибису «очень сильно повезло», поскольку преступник не задел аорту. Позже глава министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что пострадавшему провели лапаротомию. Об этом пишет издание Lenta.ru.

К утру Андрей Чибис обратился к гражданам региона в видеообращении, опубликованном в другом посте на его Telegram-канале. На кадрах из больницы губернатор благодарит докторов, которые оказывали ему первую помощь, а также людей, искренне переживающих за него и пытающихся поддержать в трудную минуту.

«Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой, только вперед. Все будет хорошо», – сказал он. Между тем его пресс-секретарь Лилия Сечкина сообщила, что в настоящий момент прогнозировать время восстановления Чибиса невозможно. Временно исполняющей обязанности губернатора назначена заместитель главы области Надежда Аксенова.

Как выяснилось позднее, нападавшим оказался 42-летний железнодорожный работник Александр Быданов, пишет в другом материале Lenta.ru. При задержании он был ранен в ногу сотрудником Росгвардии, дежурившим на мероприятии. В Telegram-канале Следственного комитета отмечается, что в ходе допроса преступник пояснил, что испытывал неприязнь к Чибису, хотя лично с ним знаком не был.

При этом ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью. Представителям правопорядка мужчина также заявил о том, что покушение было совершено им из-за голосов в голове. До этого ему были выписаны сильнодействующие препараты от болей в спине. Перед мероприятием в ДК он также принимал таблетки. Однако родственники Быданова утверждают, что он не страдал галлюцинациями и на учете у психиатра не стоял.

В областной прокуратуре уточнили, что в отношении напавшего на губернатора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Ему грозит срок до 20 лет.

Интересно, что преступника задержал офицер спецназа ОМОН, ранее проходивший службу в зоне СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Мужчине 41 год, в органах правопорядка служит с 2007 года. За совершенный подвиг он в скором времени будет представлен к награде.

«Омоновец буквально отшвырнул его (преступника) от Чибиса, но тот оказал сопротивление. Офицеру пришлось применить оружие: после предупредительного выстрела в воздух, он ранил преступника в ногу, а затем скрутил и передал подоспевшим полицейским», – пишет Хинштейн. В момент нападения герой находился среди людей, следовавших за губернатором.

Ряд российский политиков отреагировали на инцидент. Так, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев направил телеграмму в адрес губернатора Мурманской области, пожелав ему быстрее выздороветь и вернуться в строй. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал произошедшее «вероломным актом против всех жителей России». В своем Telegram-канале он отметил, что какими бы ни были мотивы нападавшего, агрессия в сторону представителей власти – это покушение на основу государственного строя, создающее пропасть между властью и обществом.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что расследование покушения на Андрея Чибиса проведут в максимально короткие сроки. Он также отметил, что Владимир Путин свяжется с главой региона по телефону, как только представится данная возможность.

Напомним, Андрею Чибису 45 лет, он выпускник «школы губернаторов». 21 марта 2019 года указом президента был назначен врио губернатора Мурманской области, а в сентябре того же года с результатом 60,07% избран главой региона. Полномочия Чибиса истекают в сентябре 2024 года. При этом политик обладает колоссальным опытом работы в федеральных органах власти.

С 2013 по 2018 год он трудился на должности замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Позже отвечал за вопросы цифрового развития в Минстрое России. В этот период он состоял в таких международных организациях, как Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН, в Российско-французском совете по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).

При этом глава региона отличается открытостью: он регулярно проводит встречи с жителями Кольского полуострова, а информацию о каждом мероприятии публикует в своих соцсетях. Покушение на Чибиса не единственный случай попытки убийства губернатора в Российской Федерации. Так, в 2023-м ФСБ предотвратила нападение на главу Республики Крым Сергея Аксенова.

Тогда агентурная сеть украинской разведки планировала серию резонансных террористических актов на полуострове, целью которой было устранение ряда важных политических деятелей. Трагедию удалось предотвратить благодаря слаженной работе силовых структур.

Сейчас в экспертном сообществе отмечают, что покушение на Андрея Чибиса должно стать поводом для ужесточения мер охраны представителей исполнительной власти. О пострадавшем все отзываются положительно, подчеркивая, что он многое сделал для благополучия региона, а местные жители всегда относились к нему с уважением.

«К сожалению, никто не застрахован от возможного случайного нападения, тем более публичные люди. Они более часто подвергаются покушениям, так как взаимодействуют с множеством граждан. Кроме того, у политика может быть очень высокий рейтинг, но обязательно найдется человек, которому он не нравится», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Вероятно, покушение совершил психически нездоровый человек, у которого случилось обострение. Однако нападение также может быть хитрым терактом, например, если кто-то проводил обработку этого гражданина. Уверен, что следствие разберется в мотивах преступника», – отмечает собеседник. «Могу отметить, что я слышал только позитивные новости о деятельности мурманского губернатора. Он претендует на переизбрание на следующий срок. Также глава региона знаменит тем, что часто встречается с людьми.

Чиновник открыт и доступен к общению. Но видимо это имеет и обратную сторону»,

– подчеркивает эксперт. «Множество российских компаний реализуют свои проекты в Мурманской области, например, «Еврохим», «Новатэк» или «Норильский никель». То есть регион развивается. Кроме того, я не помню скандалов, произошедших в последнее время, которые были бы связаны с губернатором», – уточняет Минченко.

Охрана чиновников такого уровня должна быть продумана до мелочей, убежден Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Он отметил, что у Андрея Чибиса есть личная охрана. «Кроме того, безопасность на подобных мероприятиях обеспечивают сотрудники Росгвардии», – добавил собеседник.

Гончаров допускает, что в этот раз были приняты не все меры безопасности. При этом ветеран «Альфы» отметил действия омоновца, который обезвредил нападавшего. «Вполне возможно, что своим героическим поступком он спас губернатора. У нас в стране есть такие люди, которые способны рисковать жизнью и спасать людей», – акцентировал Гончаров.

Сенатор от Мурманской области Константин Долгов назвал покушение на Андрея Чибиса «вопиющим преступлением». «Нападение на любого человека может вызывать только осуждение. Но

в данном случае речь идет о преступлении против воли огромного количества жителей Заполярья, которые избрали и поддерживают своего губернатора»,

– подчеркнул он. Долгов рассказал, что он многократно бывал на мероприятиях вместе с Чибисом. По его словам, охрану губернатора обеспечивают сотрудники безопасности, а также Росгвардия. Собеседник допускает, что накануне сложилась ситуация, в рамках которой было трудно предотвратить нападение. «Оградить территорию местного ДК или обыскать каждого невозможно», – указал сенатор. Он также считает, что исключить подобные нападения очень трудно, потому что губернатор каждый день лично общается с огромным количеством жителей региона, а распознать среди них злоумышленников, с сожалением добавляет Долгов, удается не всегда.

Спикер выделил действия спецназовца – ветерана СВО, который обезвредил нападавшего. «Те, кто защищает интересы нашей страны на фронте, те, кто каждый день совершает подвиг, получают хороший опыт и закалку. Неудивительно, что человек быстро сориентировался и обезвредил преступника. Конечно, это люди, на которых можно и дальше рассчитывать. Я уверен, что большинство из них будут полезными членами общества, в том числе как наставники, о чем говорил президент Владимир Путин», – сказал Долгов.

Вместе с тем парламентарий подчеркнул: важно, чтобы правоохранительные органы разобрались во всех деталях произошедшего. Он выразил уверенность, что следователи профессионально выполнят свою работу, и обстоятельства, мотивы покушения будут выяснены.

«Нет сомнений в том, что нападавший будет наказан по заслугам и понесет ответственность»,

– акцентировал парламентарий. При этом собеседник допускает, что по итогам расследования будут сделаны некоторые выводы и приняты меры по повышению безопасности чиновников. «Важно сделать все, чтобы подобные нападения впредь не повторялись. Конечно, исключить такую вероятность на 100% – сложная задача, потому что публичная активность предполагает живое общение с огромным количеством людей. Но все, что можно сделать для обеспечения безопасности, должно быть сделано», – акцентировал Долгов.

Он выразил слова поддержки Андрею Чибису и пожелал губернатору «скорейшего выздоровления и возвращения в строй». Собеседник напомнил о видеообращении, которое Чибис записал утром из больницы. «Он – настоящий боец. Спустя несколько часов после нападения он уже думает о том, как вернуться к работе. Я уверен, что все будет хорошо», – заключил Долгов.