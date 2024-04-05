  • Новость часаВ Белоруссии начали процесс приостановки ДОВСЕ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВКС получили первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34
    В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
    Стало известно о проблемах с алкоголем у Юлии Навальной
    СК установил связь теракта в «Крокус Сити Холле» с СВО
    Российские военные вошли в пригород Часова Яра
    От ударов ВСУ по территории России в 2024 году погиб 201 мирный житель
    Фон дер Ляйен похвалила Ереван за «борьбу с обходом санкций против России»
    Путин утвердил проведение в России раз в шесть лет Всемирного фестиваля молодежи
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что связывает признание «Талибана» и демарш Пашиняна

    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Человечеству нужно новое понимание человека

    Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК дискредитировал себя окончательно

    Нам остается только принять то, с кем приходится иметь дело. Принять, что олимпийские принципы и хартия давно превратились в бессмысленные буквы, и начать восстанавливать то, что было разрушено.

    11 комментариев
    5 апреля 2024, 14:10 • Политика

    Ветеран СВО спас жизнь губернатору Чибису

    Ветеран СВО спас жизнь губернатору Чибису
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершено покушение в Апатитах. Нападавшим оказался местный житель, который находился под воздействием сильнодействующих обезболивающих препаратов. На допросе задержанный заявил, что на преступление его толкнула неприязнь к главе региона. Преступника обезвредил росгвардеец, недавно вернувшийся из зоны СВО. Эксперты отмечают, что произошедшее должно стать поводом к ужесточению охраны представителей власти, а ветеран спецоперации проявил себя героически.

    В Апатитах было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. ЧП произошло в четверг вечером после встречи главы региона с местными жителями. О проведении мероприятия за два дня до этого было объявлено в его Telegram-канале. Разговор состоялся в доме культуры.

    Когда Чибис выходил из ДК, на него набросился неизвестный и нанес удар ножом. Губернатор самостоятельно дошел до машины, после чего был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. В медучреждении провели срочную операцию, она продлилась больше часа.

    Главный врач ЦГБ Юрий Ширяев сообщил, что губернатор находится в реанимации. Состояние пациента он оценил как тяжелое. При этом, по словам врача, Чибису «очень сильно повезло», поскольку преступник не задел аорту. Позже глава министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что пострадавшему провели лапаротомию. Об этом пишет издание Lenta.ru.

    К утру Андрей Чибис обратился к гражданам региона в видеообращении, опубликованном в другом посте на его Telegram-канале. На кадрах из больницы губернатор благодарит докторов, которые оказывали ему первую помощь, а также людей, искренне переживающих за него и пытающихся поддержать в трудную минуту.

    «Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой, только вперед. Все будет хорошо», – сказал он. Между тем его пресс-секретарь Лилия Сечкина сообщила, что в настоящий момент прогнозировать время восстановления Чибиса невозможно. Временно исполняющей обязанности губернатора назначена заместитель главы области Надежда Аксенова.

    Как выяснилось позднее, нападавшим оказался 42-летний железнодорожный работник Александр Быданов, пишет в другом материале Lenta.ru. При задержании он был ранен в ногу сотрудником Росгвардии, дежурившим на мероприятии. В Telegram-канале Следственного комитета отмечается, что в ходе допроса преступник пояснил, что испытывал неприязнь к Чибису, хотя лично с ним знаком не был.

    При этом ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью. Представителям правопорядка мужчина также заявил о том, что покушение было совершено им из-за голосов в голове. До этого ему были выписаны сильнодействующие препараты от болей в спине. Перед мероприятием в ДК он также принимал таблетки. Однако родственники Быданова утверждают, что он не страдал галлюцинациями и на учете у психиатра не стоял.

    В областной прокуратуре уточнили, что в отношении напавшего на губернатора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Ему грозит срок до 20 лет.

    Интересно, что преступника задержал офицер спецназа ОМОН, ранее проходивший службу в зоне СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Мужчине 41 год, в органах правопорядка служит с 2007 года. За совершенный подвиг он в скором времени будет представлен к награде.

    «Омоновец буквально отшвырнул его (преступника) от Чибиса, но тот оказал сопротивление. Офицеру пришлось применить оружие: после предупредительного выстрела в воздух, он ранил преступника в ногу, а затем скрутил и передал подоспевшим полицейским», – пишет Хинштейн. В момент нападения герой находился среди людей, следовавших за губернатором.

    Ряд российский политиков отреагировали на инцидент. Так, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев направил телеграмму в адрес губернатора Мурманской области, пожелав ему быстрее выздороветь и вернуться в строй. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал произошедшее «вероломным актом против всех жителей России». В своем Telegram-канале он отметил, что какими бы ни были мотивы нападавшего, агрессия в сторону представителей власти – это покушение на основу государственного строя, создающее пропасть между властью и обществом.

    В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что расследование покушения на Андрея Чибиса проведут в максимально короткие сроки. Он также отметил, что Владимир Путин свяжется с главой региона по телефону, как только представится данная возможность.

    Напомним, Андрею Чибису 45 лет, он выпускник «школы губернаторов». 21 марта 2019 года указом президента был назначен врио губернатора Мурманской области, а в сентябре того же года с результатом 60,07% избран главой региона. Полномочия Чибиса истекают в сентябре 2024 года. При этом политик обладает колоссальным опытом работы в федеральных органах власти.

    С 2013 по 2018 год он трудился на должности замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Позже отвечал за вопросы цифрового развития в Минстрое России. В этот период он состоял в таких международных организациях, как Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН, в Российско-французском совете по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).

    При этом глава региона отличается открытостью: он регулярно проводит встречи с жителями Кольского полуострова, а информацию о каждом мероприятии публикует в своих соцсетях. Покушение на Чибиса не единственный случай попытки убийства губернатора в Российской Федерации. Так, в 2023-м ФСБ предотвратила нападение на главу Республики Крым Сергея Аксенова.

    Тогда агентурная сеть украинской разведки планировала серию резонансных террористических актов на полуострове, целью которой было устранение ряда важных политических деятелей. Трагедию удалось предотвратить благодаря слаженной работе силовых структур.

    Сейчас в экспертном сообществе отмечают, что покушение на Андрея Чибиса должно стать поводом для ужесточения мер охраны представителей исполнительной власти. О пострадавшем все отзываются положительно, подчеркивая, что он многое сделал для благополучия региона, а местные жители всегда относились к нему с уважением.

    «К сожалению, никто не застрахован от возможного случайного нападения, тем более публичные люди. Они более часто подвергаются покушениям, так как взаимодействуют с множеством граждан. Кроме того, у политика может быть очень высокий рейтинг, но обязательно найдется человек, которому он не нравится», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Вероятно, покушение совершил психически нездоровый человек, у которого случилось обострение. Однако нападение также может быть хитрым терактом, например, если кто-то проводил обработку этого гражданина. Уверен, что следствие разберется в мотивах преступника», – отмечает собеседник. «Могу отметить, что я слышал только позитивные новости о деятельности мурманского губернатора. Он претендует на переизбрание на следующий срок. Также глава региона знаменит тем, что часто встречается с людьми.

    Чиновник открыт и доступен к общению. Но видимо это имеет и обратную сторону»,

    – подчеркивает эксперт. «Множество российских компаний реализуют свои проекты в Мурманской области, например, «Еврохим», «Новатэк» или «Норильский никель». То есть регион развивается. Кроме того, я не помню скандалов, произошедших в последнее время, которые были бы связаны с губернатором», – уточняет Минченко.

    Охрана чиновников такого уровня должна быть продумана до мелочей, убежден Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Он отметил, что у Андрея Чибиса есть личная охрана. «Кроме того, безопасность на подобных мероприятиях обеспечивают сотрудники Росгвардии», – добавил собеседник.

    Гончаров допускает, что в этот раз были приняты не все меры безопасности. При этом ветеран «Альфы» отметил действия омоновца, который обезвредил нападавшего. «Вполне возможно, что своим героическим поступком он спас губернатора. У нас в стране есть такие люди, которые способны рисковать жизнью и спасать людей», – акцентировал Гончаров.

    Сенатор от Мурманской области Константин Долгов назвал покушение на Андрея Чибиса «вопиющим преступлением». «Нападение на любого человека может вызывать только осуждение. Но

    в данном случае речь идет о преступлении против воли огромного количества жителей Заполярья, которые избрали и поддерживают своего губернатора»,

    – подчеркнул он. Долгов рассказал, что он многократно бывал на мероприятиях вместе с Чибисом. По его словам, охрану губернатора обеспечивают сотрудники безопасности, а также Росгвардия. Собеседник допускает, что накануне сложилась ситуация, в рамках которой было трудно предотвратить нападение. «Оградить территорию местного ДК или обыскать каждого невозможно», – указал сенатор. Он также считает, что исключить подобные нападения очень трудно, потому что губернатор каждый день лично общается с огромным количеством жителей региона, а распознать среди них злоумышленников, с сожалением добавляет Долгов, удается не всегда.

    Спикер выделил действия спецназовца – ветерана СВО, который обезвредил нападавшего. «Те, кто защищает интересы нашей страны на фронте, те, кто каждый день совершает подвиг, получают хороший опыт и закалку. Неудивительно, что человек быстро сориентировался и обезвредил преступника. Конечно, это люди, на которых можно и дальше рассчитывать. Я уверен, что большинство из них будут полезными членами общества, в том числе как наставники, о чем говорил президент Владимир Путин», – сказал Долгов.

    Вместе с тем парламентарий подчеркнул: важно, чтобы правоохранительные органы разобрались во всех деталях произошедшего. Он выразил уверенность, что следователи профессионально выполнят свою работу, и обстоятельства, мотивы покушения будут выяснены.

    «Нет сомнений в том, что нападавший будет наказан по заслугам и понесет ответственность»,

    – акцентировал парламентарий. При этом собеседник допускает, что по итогам расследования будут сделаны некоторые выводы и приняты меры по повышению безопасности чиновников. «Важно сделать все, чтобы подобные нападения впредь не повторялись. Конечно, исключить такую вероятность на 100% – сложная задача, потому что публичная активность предполагает живое общение с огромным количеством людей. Но все, что можно сделать для обеспечения безопасности, должно быть сделано», – акцентировал Долгов.

    Он выразил слова поддержки Андрею Чибису и пожелал губернатору «скорейшего выздоровления и возвращения в строй». Собеседник напомнил о видеообращении, которое Чибис записал утром из больницы. «Он – настоящий боец. Спустя несколько часов после нападения он уже думает о том, как вернуться к работе. Я уверен, что все будет хорошо», – заключил Долгов.

    Главное
    ВСУ признали «очень сложную» ситуацию под Часовым Яром
    В подполье рассказали о переброске «азовцев» из Харькова на фронт
    Раненый пулеметчик рассказал, как в одиночку ликвидировал 27 бойцов ВСУ
    Поражение Abrams с динамической защитой попало на видео
    NYT: НАТО откажет Украине в членстве на июльском саммите
    Япония запретила поставки в Россию 164 товаров, включая аккумуляторы
    Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы

    Что несет России отсутствие безработицы

    В России фактически нет безработицы, и в ближайшие годы она нам тоже не грозит, заявил Владимир Путин. Однако исторически минимальный уровень безработицы имеет свои плюсы и минусы как для работников, так и для самих компаний. Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеран СВО спас жизнь губернатору Чибису

    На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершено покушение в Апатитах. Нападавшим оказался местный житель, который находился под воздействием сильнодействующих обезболивающих препаратов. На допросе задержанный заявил, что на преступление его толкнула неприязнь к главе региона. Преступника обезвредил росгвардеец, недавно вернувшийся из зоны СВО. Эксперты отмечают, что произошедшее должно стать поводом к ужесточению охраны представителей власти, а ветеран спецоперации проявил себя героически. Подробности

    Перейти в раздел

    За что генералам дают звание Героя на СВО

    Министр обороны Сергей Шойгу регулярно вручает отличившимся в ходе СВО солдатам и офицерам медаль «Золотая Звезда» как знак их награждения званием Героя России. Однако среди награжденных высшей наградой России крайне редко встречаются представители генералитета. За что звания Героя удостоился генерал-полковник Андрей Мордвичев и в чем особенность высшего полководческого военного подвига? Подробности

    Перейти в раздел

    Польша выкидывает Украину с европейского рынка

    Ключевые для киевского режима переговоры о поставках украинского зерна через польскую границу, похоже, закончились крахом. Об этом свидетельствует не только возобновление протестов польских фермеров. Кто именно в польском правительстве стал инициатором этих протестов и почему перед нами признак краха всех перспектив экономической интеграции Украины и Евросоюза? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В НАТО введут налог на Украину

      Блок НАТО празднует 75-летний юбилей, к которому его членам подготовили подарок – налог на Украину: помощь Киеву из добровольной превратится в обязательную. Это усилит центробежные тенденции в альянсе, тогда как задача России – ввести НАТО в период полураспада.

    • Зеленский отрезал себе «правую руку»

      Серию отставок на Украине, открытую после провала так называемого контрнаступления ВСУ, пополнил первый помощник президента Сергей Шефир, благодаря которому Владимир Зеленский вообще стал Владимиром Зеленским. Что это? Предвестие скорого краха?

    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............