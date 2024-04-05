Хинштейн: Напавшего на губернатора Чибиса преступника обезвредил ветеран СВО

Tекст: Ольга Никитина

Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, что в момент нападения омоновец находился среди людей, следовавших за Чибисом. Он среагировал на ситуацию мгновенно, бросившись к преступнику, который продолжал удерживать губернатора.

Офицер, по информации Хинштейна, буквально отшвырнул нападавшего от Чибиса, однако тот оказал сопротивление, и омоновцу пришлось применить оружие. Сначала он сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем ранил преступника в ногу. Нападавшего скрутили и передали сотрудникам полиции.

Росгвардейцу 41 год, он принимал участие в специальной военной операции, является ветераном боевых действий, лейтенант полиции, рассказал депутат. Служит в органах правопорядка с 2007 года, сейчас является командиром отделения оперативной роты ОМОН «Медведь» Мурманского управления Росгвардии. Женат, у него две маленькие дочери, добавил Хинштейн.

Ранее в пятницу Чибис записал видеообращение после того, как пришел в себя в палате реанимации, куда попал в результате нападения со стороны неизвестного мужчины с ножом.