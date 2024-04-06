  • Новость часаПосле прорыва дамбы в Оренбургской области возбуждено дело о халатности
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Поиграл в «Смуту», стал умнее». Геймерам предложили разбить интервентов
    ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково
    Совершивший покушение на главу Мурманской области назвал причину нападения
    МИД назвал материалы Foreign Policy о «Крокусе» кощунством
    В Николаевской области поражен военный порт
    В Венесуэле отреагировали на штурм посольства Мексики в Эквадоре
    Винер предложила провести совет для принятия решения о неучастии в ОИ-2024
    Украина захотела закрыть небо ЕС для авиатранзита в Россию
    Шиитские группировки заявили об атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Израиле
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Где пройдет западная граница России

    Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что связывает признание «Талибана» и демарш Пашиняна

    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

    4 комментария
    6 апреля 2024, 12:12 • Новости дня

    Водолацкий: Линия обороны ВСУ в Купянске слабее, чем в Авдеевке и Марьинке

    Tекст: Александра Юдина

    Созданная украинскими военными в районе Купянска система укрепрайонов менее мощная, чем в Марьинке и Авдеевке, заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, линия обороны в Купянске была построена за год, в то время как укрепления в Марьинке и Авдеевке возводились несколько лет. Он также отметил, что ВСУ выстроили линию обороны в районе Краматорска и Славянска, передает ТАСС.

    Водолацкий подчеркнул, что перед продвижением вперед российские войска наносят удары по укрепленным позициям ВСУ.

    Он также добавил, что ВСУ заминировали большое количество территорий, которые после освобождения будут разминироваться российскими саперами в течение нескольких лет.

    Ранее подпольщики подожгли бойцов ВСУ в Купянске.

    4 апреля 2024, 11:12 • Новости дня
    Лазарева заявила о радости после украинских ударов по городам России
    Лазарева заявила о радости после украинских ударов по городам России
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом), покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, заявила, что всякий раз, когда появляется новость об атаке украинским беспилотником на российские города, в глубине души она испытывает радость.

    «Это ужасно, но я радуюсь», – приводит ее слова канал «360».

    Ранее Лазарева в интернет-эфире с певицей Лаймой Вайкуле пожаловалась на то, что российские зрители, которые некогда аплодировали на концертах, разлюбили ее.

    Коментарии (75)
    4 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»

    Politico: ВСУ уже не нужны истребители F-16

    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»
    @ Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Истребители F-16 производства США, которые Киев просил у Запада, уже не актуальны для нужд украинской армии в 2024 году, заявил газете Politico высокопоставленный офицер ВСУ.

    По его словам, Украине часто не передают оружие вовремя, а когда оно все же попадает в страну, оно уже «неактуально». F-16, по мнению военного, были бы востребованы в 2023 году, но сейчас они не подходят, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО.

    Коментарии (31)
    5 апреля 2024, 08:19 • Новости дня
    СК установил связь теракта в «Крокус Сити Холле» с СВО
    СК установил связь теракта в «Крокус Сити Холле» с СВО
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Следственный комитет России, изучив мобильные телефоны террористов, обнаружил связь между терактом в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года и проведением специальной военной операции.

    Как сообщается в Telegram-канале СК РФ, результаты экспертизы показали, что «Крокус Сити Холл» был выбран в качестве цели по указанию куратора террористов. Один из них 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО, отправил куратору скриншоты с изображениями входов в здание и подъездных путей к нему.

    В телефоне террориста также были найдены фото людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинская марка с нецензурным жестом.

    Следствие продолжает сбор доказательств причастности обвиняемых к теракту, а также ищет их соучастников и организаторов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал очевидной причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле».

    Коментарии (25)
    5 апреля 2024, 08:52 • Новости дня
    Подпольщики подожгли бойцов ВСУ в Купянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На железнодорожной станции Купянск-Узловой неизвестный бросил «коктейль Молотова» в солдат ВСУ, разгружавших военный груз. В результате трое военнослужащих получили серьезные ожоги, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрея Марочко.

    По его словам, в четверг неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в группу украинских военных, разгружавших военный эшелон, в результате чего разгрузочные работы были приостановлены почти на три часа, а трое украинских боевиков получили серьезные ожоги и были отправлены в медучреждение, передает РИА «Новости».

    Ранее подпольщики сообщили об ударе ВС России по штурмовой бригаде «Лють» в Харькове.

    Коментарии (4)
    3 апреля 2024, 14:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост

    Военный эксперт Леонков назвал спланированной утечку в британских СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост

    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    ГУР МО Украины могло намеренно рассказать The Guardian о планах ударить по Крымскому мосту, чтобы заручиться поддержкой западных стран. Также в ведомстве мог произойти раскол, и часть сотрудников хотела предотвратить теракт во избежание эскалации с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о планах ГУР нанести повторный удар по Крымскому мосту.

    «Украинские спецслужбы привыкли анонсировать свои громкие атаки в западной прессе. Напомню, что предыдущие попытки осуществления терактов на Крымском мосту также достаточно громко обсуждались в американских и европейских изданиях. Таким образом противник пытается продемонстрировать свою силу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что утечка оказалась спланированной и в этот раз. Вполне возможно, что ГУР пытается намекнуть своим союзникам, что не станет отказываться от идеи удара. Думаю, они стараются привлечь больше ресурсов со стороны Вашингтона или Брюсселя для проведения новой террористической акции», – подчеркивает собеседник.

    «Однако рассматривать данную ситуацию можно и с другой точки зрения. Совсем недавно в Москве произошла трагедия в «Крокусе». Официальное расследование установило, что следы преступления ведут на Украину. Разумеется, данный факт заставляет западные страны с опаской относиться к дальнейшей поддержке ВСУ, СБУ и ГУР», – отмечает эксперт.

    «Если Вашингтон, Лондон и Брюссель продолжат помогать офису Зеленского в осуществлении терактов, это серьезно повысит градус эскалации. Вполне возможно, что теперь их мнение по поводу атак на Крымский мост скорректировано. Таким образом, утечка может свидетельствовать и о расхождении взглядов по поводу дальнейших действий и в самом управлении украинской разведки», – уточняет он.

    «Думаю, в ведомстве имеются люди, не желающие вынуждать Россию переходить к крайним мерам. С помощью публикации в The Guardian они попытались предотвратить усиление противоречий. Интересно, что само издание крайне скептически отзывается о способностях Украины осуществить данный теракт», – замечает собеседник.

    «Однако даже если ГУР решится на радикальные действия, Москва будет готова отбить атаку. Мы учли опыт нападений на мост 2022 и 2023 годов. Все необходимые мероприятия по улучшению обороны транспортной артерии были проведены в срок», – резюмирует Леонков.

    Ранее стало известно, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост. Об этом сообщает издание The Guardian. Ссылаясь на источники в ГУР министерства обороны Украины, газета пишет, что в настоящий момент спецслужба планирует третью попытку разрушения объекта транспортной инфраструктуры.

    Несмотря на то, что представители ведомства называют ликвидацию моста «неизбежной», издание высказывает сомнения в возможностях управления разведки осуществить данную диверсию. Подчеркивается, что за последний год Россия предприняла обширные меры по улучшению безопасности Крымского моста.

    «Усилилась противовоздушная оборона, развернута система «барж-мишеней», служащих приманкой для приближающихся управляемых ракет», – уточняет газета. При этом тема возможного теракта в данном регионе в последнее время получила достаточно широкую огласку.

    Так, в начале марта произошла утечка разговора немецких военных, в ходе которого представители бундесвера обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus. Данное событие спровоцировало широкие дискуссии внутри ФРГ. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях произошедшего для внутригерманской политики.

    Напомним, последняя атака ВСУ по Крымскому мосту была предпринята летом прошлого года. В результате налета двух беспилотников было повреждено дорожное полотно, однако его восстановили.

    Коментарии (12)
    4 апреля 2024, 16:05 • Новости дня
    Рар объяснил «закатившиеся глаза» стран НАТО из-за новых расходов на Украину

    Политолог Рар: Затягивание конфликта на Украине потребует от членов НАТО колоссальных затрат

    Рар объяснил «закатившиеся глаза» стран НАТО из-за новых расходов на Украину
    @ Haim Zach/Government Press Office of Israel/wikipedia.org

    Tекст: Евгений Поздняков

    Многие участники НАТО недовольны тем, что США пытаются переложить на них бремя финансовой ответственности за Украину. Однако давление на членов альянса будет постепенно возрастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о негативной реакции ряда стран Североатлантического альянса на создание фонда помощи ВСУ в размере 100 млрд евро.

    «Большинство стран – членов НАТО не имеют финансовых возможностей помогать Украине в столь больших объемах. Многие западные государства уже кивают в сторону США. Если Вашингтон не хочет платить за ВСУ, то почему это обязан делать Евросоюз? Однако Лондон, Берлин и Париж будут жестко дисциплинировать всех несогласных», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Чем дольше длится конфликт на Украине, тем труднее западным государствам будет выискивать деньги на поддержку армии этой страны. Удивительно, что при таких обстоятельствах ни Великобритания, ни Германия, ни Франция не пытаются прибегнуть к обсуждению мирного соглашения с Россией», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что ряд глав МИД стран НАТО негативно восприняли предложение Йенса Столтенберга о создании фонда в 100 млрд евро для оплаты поставок вооружений на Украину. Об этом сообщает издание Politico. Отмечается, что после презентации данной инициативы генсека альянса, несколько представителей стран-участниц «закатили глаза».

    Европейские дипломаты опасаются, что предоставление НАТО такого количества денег и власти может подорвать усилия ЕС в рамках приобретения более важной роли в трансатлантической системе безопасности. Кроме того, большие вопросы возникли и к методам организации предложения Столтенберга.

    В частности, страны интересует, каким образом будет достигаться показатель выплат в 100 млрд евро: будет ли данная финансовая цель учитывать уже существующие программы, в которых союзники Украины принимают участие на индивидуальных началах, или же отсчет начнется с нуля. Таким образом, обсуждение проекта до сих пор остается на «очень ранней стадии».

    Мнения по поводу инициативы Столтенберга внутри альянса существенно разделились. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что страна приветствует это предложение и ждет уточнения практических аспектов ее реализации. Его испанский коллега Хосе Мануэль Альбаре также высказался в поддержку идеи, но заявил о необходимости более дательной проработки итоговой суммы выплат.

    В свою очередь министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб предупредила, что давать обещания, которые государства не могут сдержать, опасно. В то же время руководитель дипведомства Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет отклонять любые предложения, способствующие превращению НАТО в наступательное объединение.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что добровольную военную помощь Украине западные страны хотят превратить в обязательные выплаты под крышей НАТО. Он отметил, что в альянсе начинают использовать методы «жесткой палочной дисциплины». И все это ради того, чтобы ВСУ продолжили воевать с Россией.

    Напомним, до этого германский политолог Александр Рар подчеркивал, что не все страны альянса будут готовы значительно увеличить выплаты Украине. При этом он отмечал, что вопрос поражения России в текущем конфликте для западных стран является принципиальным, в связи с чем некогда оборонительное объединение все больше будет позиционироваться как прямой актор, вовлеченный в противостояние с Москвой.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала причины перехода НАТО к принудительному финансированию офиса Зеленского.

    Коментарии (9)
    5 апреля 2024, 09:22 • Новости дня
    Раненый пулеметчик рассказал, как в одиночку ликвидировал 27 бойцов ВСУ в ДНР

    Tекст: Александра Юдина

    Раненый пулеметчик группировки «Восток» Родомир Максимов в ходе ожесточенного боя на Марьинском направлении в ДНР отразил пять атак ВСУ и уничтожил 27 украинских военных, не допустив потерь среди сослуживцев.

    По его словам, бой с украинскими войсками развернулся неподалеку от Новомихайловки, где российским военным удалось захватить опорный пункт. Во время штурма Максимов уничтожил троих солдат ВСУ, получив ранение, передает медиагруппа «Звезда».

    Затем мужчина, несмотря на боль, взял командование на себя и в течение двух дней вместе с сослуживцами удерживал объект, отбивая атаки украинских войск.


    Благодаря его действиям пять попыток ВСУ вернуть опорный пункт были сорваны, а целая группа украинских военных ликвидирована.

    Родомир Максимов представлен к государственной награде.

    Коментарии (3)
    6 апреля 2024, 09:57 • Новости дня
    ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково
    ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ударили по побережью Очакова в Николаевской области Украины, на местных базах отдыха дислоцировались военные ВСУ, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, мощный взрыв был зафиксирован по базам отдыха, к побережью поехало много «скорых», передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что на побережье Очакова находится множество пансионатов и домов отдыха, они сейчас «очень нервные», при этом СБУ собирается начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения.

    Предварительно в результате удара российских военных есть убитые и раненные среди украинских военных.

    Ранее ВС России ударом поразили военный объект на территории санатория в Одессе.

    Коментарии (4)
    5 апреля 2024, 11:11 • Новости дня
    В Николаев перебросили нацбаты «Медведи SS» и «Тавр»
    В Николаев перебросили нацбаты «Медведи SS» и «Тавр»
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие националистических батальонов «Медведи SS» и «Тавр» ВСУ переброшены в Николаев, вероятно, они расселяются в квартирах, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в городе появилось много военнослужащих из штурмовых батальонов «Тавр» и «Медведи SS» (штурмовое подразделение, созданное запрещенным в РФ «Правым сектором»), их точное место жительства не установлено, скорее всего, они заняли квартиры в городе, передает ТАСС.

    Ранее неонацист-наркоман из «Медведей SS» умер в СИЗО ДНР из-за осложнения болезней.

    Коментарии (11)
    4 апреля 2024, 17:28 • Новости дня
    В Харькове обесточена ядерная установка «Источник нейтронов»

    После удара ВС России в Харькове обесточена ядерная установка «Источник нейтронов»

    В Харькове обесточена ядерная установка «Источник нейтронов»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВС России по Харькову ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов» лишилась внешнего электроснабжения, объект перешел на аварийное энергообеспечение, радиационная обстановка на площадке находится в пределах нормы, сообщили в Госинспекции ядерного регулирования Украины.

    Там пояснили, что система аварийного энергообеспечения сработала штатно, дизель-генераторы обеспечивают объект электроэнергией. Ситуация находится под контролем специалистов, передает РИА «Новости».

    «Источник нейтронов» – уникальная установка, предназначенная для исследований в области ядерной физики, материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удары по Харьковской области, а именно по Мерефянскому механическому заводу, где производились и хранились беспилотники (БПЛА), а также по железнодорожному составу с военными и боеприпасами ВСУ.

    По информации украинских СМИ, в Харькове и Харьковской области отключены около 350 тыс. потребителей.

    Коментарии (8)
    4 апреля 2024, 10:46 • Новости дня
    ВСУ перебросили резервы под Авдеевку

    Кимаковский: ВСУ перебросили резервы под Авдеевку, пытаясь отбить утерянные рубежи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска перебросили резервы к Первомайскому под Авдеевкой, предпринимая безуспешные попытки вернуть утерянные ранее рубежи, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ перебросили личный состав и бронетехнику к Первомайскому в попытке вернуться на рубежи, которые ранее потеряли, передает ТАСС. Кимаковский добавил, что противник несет потери.

    Он добавил, что отмечена также активность украинских сил у населенного пункта Водяное.

    Ранее Кимаковский сообщил, что город Часов Яр теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог российскими войсками.

    Коментарии (6)
    5 апреля 2024, 17:45 • Новости дня
    Эксперт оценил шансы ВСУ создать в Орехове небольшой аналог «линии Суровикина»

    Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ попытаются возвести в Орехове ДЗОТы и бетонные конструкции

    Эксперт оценил шансы ВСУ создать в Орехове небольшой аналог «линии Суровикина»
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Орехов – значимый для ВСУ город, поскольку через него осуществляется снабжение украинской группировки в Запорожской области. Превращение населенного пункта в укрепрайон наподобие Авдеевки может нести угрозу для российских сил при их локальном наступлении, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ хотят создать в Орехове укрепрайон, аналогичный тому, что ранее был создан в Авдеевке.

    «ВСУ окапываются везде в глубине обороны, речь идет о создании очаговых узлов. С этой целью привлекается техника, но в основном все происходит силами украинских солдат. И одним из укрепрайонов действительно может стать город Орехов», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Этот населенный пункт для противника – ближний тыл, через который осуществляется снабжение всей группировки ВСУ на Ореховском направлении, в том числе и той ее части, которая участвует в боях в Работино», – уточнил спикер. Онуфриенко также предположил, как может выглядеть система окопов у Орехова. Так, по его мнению, ВСУ попытаются возвести деревянно-земляные огневые точки (ДЗОТы). «На некоторых участках, куда удастся подвезти технику, вероятно, будут бетонные конструкции», – добавил собеседник.

    «Это станет одним из нескольких узлов обороны на Запорожском направлении. Другое дело, что у украинской армии нет шансов превратить их в единую цепь укреплений. Они пытаются повторить «линию Суровикина», но нужно признать, что они не располагают такими мощностями», – подчеркнул аналитик.

    Вместе с тем эксперт допускает, что превращение Орехова в укрепрайон может нести определенную угрозу для российских сил при их локальном наступлении. «Но, во-первых, этот логистический центр можно и нужно уничтожать с воздуха. Во-вторых, я не думаю, что наше большое наступление будет происходить на этом направлении. Противник ожидает наступательных операций в районе Орехова, как и в Донецкой агломерации, поэтому мне представляется нелогичным направлять основной удар ВС РФ на эти позиции», – пояснил спикер.

    Онуфриенко напомнил, что пока российские войска продолжают придерживаться стратегии «гибкой обороны». На этом фоне рассуждать об освобождении Запорожья преждевременно, заключил аналитик.

    Ранее стало известно, что украинские войска превращают город Орехов и его пригород в подконтрольной им части Запорожской области в мощный укрепленный район, сродни Авдеевке или Артемовску. Как сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские войска сооружают две линии обороны и стягивают туда войска, большое количество бронетехники и тяжелых артиллерийских систем. «Орехов открывает путь к освобождению города Запорожье», – сказал Рогов РИА «Новости».

    Напомним, военные группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку 17 февраля 2024 года. Позже стало известно о продвижении российских войск на Запорожском направлении. В частности, сообщалось об успехах в районе Работино и Вербового. Газета ВЗГЛЯД детально разбирала, каковы перспективы возвращения Россией территорий, занятых ВСУ во время летнего контрнаступа.

    По данным Минобороны, с начала года под контроль Российской армии перешло 403 кв. км территории новых регионов. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил министр обороны Сергей Шойгу. Подводя итоги боев в марте, он напомнил, что за этот месяц были заняты пять населенных пунктов – Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное в ДНР и поселок Мирное в Запорожской области.

    Коментарии (5)
    6 апреля 2024, 10:41 • Новости дня
    В Николаевской области поражен военный порт

    Подполье: В Николаевской области поражен военный порт

    В Николаевской области поражен военный порт
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военный порт ВСУ был поражен в городе Очакове Николаевской области, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Уточняется, что удар был нанесен рано утром не только по военному порту, но и по территории рядом с ним, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские военные ударили по побережью Очакова, где дислоцировались военные ВСУ.

    Коментарии (5)
    5 апреля 2024, 11:44 • Новости дня
    ВСУ признали «очень сложную» ситуацию под Часовым Яром
    ВСУ признали «очень сложную» ситуацию под Часовым Яром
    @ Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска попали в очень сложную ситуацию близ Часова Яра, сообщил Reuters представитель командования «Восток» ВСУ Андрей Задубинный.

    По его словам, ситуация для ВСУ действительно очень сложная, в данный момент продолжаются бои, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что ВC России вошли в пригород Часова Яра и обнаружили, что противник за год заминировал территорию и возвел в городе серьезные укрепления. Город Часов Яр теряет свое значение для ВСУ из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог российскими войсками.

    Коментарии (0)
    4 апреля 2024, 21:46 • Новости дня
    Кулеба оценил шансы Украины получить 100 млрд долларов от НАТО

    Глава МИД Украины Кулеба: У Киева ноль шансов получить 100 млрд долларов от НАТО

    Кулеба оценил шансы Украины получить 100 млрд долларов от НАТО
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Киев практически не имеет шансов получить 100 млрд долларов от НАТО при сохранении текущей системы финансирования, когда страны альянса не могут собрать 500 млн долларов в год, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи Совета Украина – НАТО.

    Кулеба заявил, что простая идея НАТО заключается в сборе 100 млрд долларов для Украины и правильном распределении их между союзниками. По его словам, при нынешней модели финансирования, когда НАТО не может собрать 500 млн долларов в год, шансов получить 100 млрд на пять лет абсолютно никаких, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что сейчас Киеву помогает лишь небольшое количество стран НАТО. Кулеба считает, что если высчитать для каждой страны формулу для обязательного финансирования фонда, то идея со 100 млрд долларов может быть реализована.

    Ранее Кулеба пообещал вопросами о Patriot «испортить вечеринку» в честь основания НАТО. Издание Politico отмечало, что некоторые главы МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение создать фонд в 100 млрд евро для Украины.

    Коментарии (8)
    Главное
    Тела трех человек обнаружены в зоне затопления в Орске
    Источник: При пожаре в «Крокусе» не сработала часть системы пожаротушения
    Польша подняла военную авиацию из-за «интенсивных» действий России на Украине
    Пророссийское подполье сообщило о поражении склада боеприпасов в Харькове
    Украинские СМИ: Харьковчане из-за отключений света массово переезжают в Днепр
    Опубликовано видео прорыва дамбы в Орске
    Поставщика бронежилетов для Минобороны арестовали по делу о мошенничестве

    Что несет России отсутствие безработицы

    В России фактически нет безработицы, и в ближайшие годы она нам тоже не грозит, заявил Владимир Путин. Однако исторически минимальный уровень безработицы имеет свои плюсы и минусы как для работников, так и для самих компаний. Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеран СВО спас жизнь губернатору Чибису

    На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершено покушение в Апатитах. Нападавшим оказался местный житель, который находился под воздействием сильнодействующих обезболивающих препаратов. На допросе задержанный заявил, что на преступление его толкнула неприязнь к главе региона. Преступника обезвредил росгвардеец, недавно вернувшийся из зоны СВО. Эксперты отмечают, что произошедшее должно стать поводом к ужесточению охраны представителей власти, а ветеран спецоперации проявил себя героически. Подробности

    Перейти в раздел

    «Поиграл в «Смуту», стал умнее». Геймерам предложили разбить интервентов

    Половина аудитории российских соцсетей и треть Рунета. Таким, по оценкам экспертов, уже оказался масштаб внимания, обращенный к новой российской компьютерной игре «Смута». Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Нижнем Новгороде на презентации этого проекта и увидел, почему игра, посвященная событиям 400-летней давности, столь актуальна сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский капитан нанес по США «экономический ядерный удар»

    Соединенные Штаты продолжают подсчитывать убытки от грандиозной техногенной катастрофы – обрушения моста в Балтиморе. Теперь выясняется, что опасность нависла еще над тысячами мостов в США и даже звучат слова «намеренная атака». Почему последствия оказались настолько серьезными? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Покушение на Чибиса: главное

      Человеком, который пытался зарезать губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после встречи с жителями города Апатиты, двигала «неприязнь к главе региона», которого он лично не знал. Так он, по крайней мере, заявил следователям. Но все может быть гораздо сложнее.

    • В НАТО введут налог на Украину

      Блок НАТО празднует 75-летний юбилей, к которому его членам подготовили подарок – налог на Украину: помощь Киеву из добровольной превратится в обязательную. Это усилит центробежные тенденции в альянсе, тогда как задача России – ввести НАТО в период полураспада.

    • Зеленский отрезал себе «правую руку»

      Серию отставок на Украине, открытую после провала так называемого контрнаступления ВСУ, пополнил первый помощник президента Сергей Шефир, благодаря которому Владимир Зеленский вообще стал Владимиром Зеленским. Что это? Предвестие скорого краха?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............