Австрия испугалась российского влияния на выборы в Европарламент

Канцлер Австрии Нехаммер заявил о попытке России вмешаться в выборы в Европарламент

Tекст: Антон Антонов

Кроме того, по мнению канцлера, Россия попытается вмешаться в выборы в Австрии, которой в связи с этим требуется «обезопасить себя» и «разоблачать кампании по дезинформации». По версии Нехаммера, Москва хочет организовать сеть из различных групп в ЕС. «Это угроза для всей Европы», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Figaro.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выборы в Европарламент и президентские выборы в США могут привести к политическим переменам, которые позволят добиться мира на Украине. Однако программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев считает, что «Европарламент – декоративный орган», выборы не повлияют на ситуацию.