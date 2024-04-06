Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.3 комментария
Австрия испугалась российского влияния на выборы в Европарламент
Канцлер Австрии Нехаммер заявил о попытке России вмешаться в выборы в Европарламент
Канцлер Австрии Карл Нехаммер утверждает, что Москва якобы пытается оказать влияние на выборы в Европарламент.
Кроме того, по мнению канцлера, Россия попытается вмешаться в выборы в Австрии, которой в связи с этим требуется «обезопасить себя» и «разоблачать кампании по дезинформации». По версии Нехаммера, Москва хочет организовать сеть из различных групп в ЕС. «Это угроза для всей Европы», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Figaro.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выборы в Европарламент и президентские выборы в США могут привести к политическим переменам, которые позволят добиться мира на Украине. Однако программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев считает, что «Европарламент – декоративный орган», выборы не повлияют на ситуацию.