Партия Саакашвили недовольна отсутствием арестов «шпионов России»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«За 12 лет не выявили и не арестовали ни одного шпиона России. Ни одного! Для государства и для народа это ничего позитивного не принесет», – заявил Хабеишвили. Так прокомментировал смену главы Службы разведки Грузии, отметив, что кадровые перестановки не будут эффективными.

Во время пребывания во власти «Единого национального движения» в 2003–2012 годах Грузия регулярно заявляла о выявлении и задержании «шпионов России». Так, в 2006 году были арестованы офицеры функционировавшего тогда в Тбилиси штаба Группы российских войск в Закавказье, после чего отношения Москвы и Тбилиси резко ухудшились.

В пятницу глава парламентского комитета по обороне и нацбезопасности Ираклий Берая был назначен начальником Службы разведки Грузии.

До этого Ираклий Берая работал в системах МВД и Службы государственной безопасности Грузии. Накануне от должности главы Службы разведки был освобожден проработавший там в течение трех лет генерал-майор Шалва Ломидзе.